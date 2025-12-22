La Giovanile apre il concerto di Natale del Corpo musicale Giuseppe Verdi

“La bellezza dell’arte musicale unisce le persone e infonde speranza e armonia”. Questo il senso del concerto di Natale del Corpo musicale Giuseppe Verdi di Cesano Maderno sabato 20 dicembre nella chiesa dell’Immacolata di Binzago.

Concerto di Natale del Corpo musicale Giuseppe Verdi

Chiesa gremita ed emozione sui volti dei musicisti in erba della formazione giovanile della banda, chiamati ad aprire il concerto. La mastra Ylenia Desiglioli ha saputo trarre da queste “promesse” suono, disciplina e interpretazione, sorprendendo i presenti con un risultato di grande qualità per brani anche complessi, quali The good king Christmas, The Tempest, Clog Dance per finire con il tradizionale Jingle Bells come augurio per questo Natale.

Brani evocativi e coinvolgenti

Dopo i giovanissimi, sempre diretti da Ylenia Desiglioli, si sono esibiti i titolari del Corpo bandistico Giuseppe Verdi, che hanno proposto una serie di brani introdotti da profonde riflessioni sul senso del cammino verso il Natale, che è “apertura condivisa alla speranza e alla gioia”. I brani eseguiti si sono rivelati evocativi e coinvolgenti e hanno preso per mano gli ascoltatori accompagnandoli con suggestive sonorità alla condivisione di emozioni e sensazioni.

L’impegno e la passione

L’impegno e la passione che la maestra Desiglioli ha trasmesso alle due formazioni sono stati sottolineati al termine del concerto dal presidente Riccardo Gariboldi, dall’assessora Rosanna Arnaboldi e dal parroco don Fabio Viscardi, che ha voluto mettere in evidenza il ruolo reciprocamente stimolante delle due formazioni: i giovani motivati a raggiungere il livello dei musicisti adulti, e questi ultimi chiamati a non lasciarsi superare.

