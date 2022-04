La Giubiana di primavera ha vinto la pioggia

A Lentate sul Seveso

Sabato sera in piazza Fiume l'associazione Copreno in movimento ha dato fuoco al fantoccio.

La «Giubiana di primavera» a Lentate sul Seveso ha vinto la pioggia.

Nonostante il maltempo sabato sera in piazza Fiume l’associazione Copreno in movimento, in occasione dei suoi 25 anni di attività nella frazione, ha messo al rogo il fantoccio della vecchia, proponendo una versione primaverile della tradizione brianzola di fine gennaio.

Una tradizione rivisitata

Lo scorso inverno l’evento non si era svolto a causa delle restrizioni anti-Covid, ma i componenti dell’associazione, guidati da Ferruccio Terraneo, non si sono arresi e con un «ritardo» di tre mesi hanno bruciato la Giubiana. Ovviamente, come da tradizione, sono stati distribuiti risotto e panino con salame cotto.