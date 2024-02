Anche Vimercate avrà presto i suoi campi da padel. Venerdì scorso la Giunta comunale ha licenziato la delibera che dà il via libera al progetto presentato dalla società «Ac Leon» per la realizzazione di tre campi coperti nell’area di via degli Atleti, alle spalle della tribunale della «Leon Arena».

La Giunta ha dato il via libera ai primi campi da padel a Vimercate

Lo tsunami padel arriva quindi anche in città, come del resto previsto dal nuovo masterplan che la stessa società che gestisce gli impianti comunali di via degli Atleti aveva presentato nel febbraio dello scorso anno. Documento che di fatto modificava, senza costi aggiuntivi per il Comune, i contenuti della convenzione sottoscritta tra la società stessa e l’Amministrazione nel maggio del 2016. Convenzione che di cede ad Ac Leon la gestione dell’area fino al 2035 a fronte di alcune opere che resteranno poi al Comune. Tra queste, appunto, oltre a nuovi campi di calcio a 7, nuove strutture di servizio, sono stati aggiunti anche i campi da padel.

Quando iniziano i lavori

I lavori inizieranno in primavera e la fine è prevista per ottobre. Il progetto prevede la realizzazione di tre campi da padel comprensivi di due spogliatoi e un’area reception. I tre campi avranno una copertura in legno, mentre la struttura esterna sarà di colore chiaro. I campi potranno essere utilizzati tutto l’anno, riscaldati nella stagione invernale e illuminati con luci a led.

Il padel

Il Padel è un gioco che può essere praticato da persone di diversa età, sesso, condizioni tecniche e fisiche. Si gioca in quattro. È una disciplina vantaggiosa per tutti gli sportivi: un’occasione di divertimento e una valida attività motoria senza movimenti aggressivi per tenersi in forma. Può essere praticato da tutta la famiglia ed è gratificante in termini di risultati sportivi. La racchetta è una "pala" solida e forata, così da essere più leggera, la cui lunghezza massima non supera i 45,5 cm. L’ area di gioco è limitata rispetto alle dimensioni di un campo di tennis.

"I campi vanno a soddisfare una forte richiesta dei cittadini"