La Giunta delibera due nuovi interventi, al cimitero e alla scuola Saltini

I lavori

Sono due le progettazioni definitive esecutive cha la Giunta comunale ha deliberato nella seduta di mercoledì 2 marzo a Palazzo Trotti. Entrambi gli interventi fanno parte del Programma Triennale delle Opere Pubbliche triennio 2021/2023 e interesseranno il cimitero di Vimercate e la scuola secondaria di primo grado Saltini a Oreno.

Cimitero di Vimercate, saranno realizzati nuovi posti

Al cimitero di Vimercate, in base alle richieste di fabbisogno di ossari effettuate sulla base di statistiche verificate ed aggiornate per ogni singolo cimitero, il progetto prevede la realizzazione di un manufatto di 54 nuovi posti a vestibolo per accoglimento di 108 salme, posizionati in aderenza al muro di cinta del lato nord di fronte a quelli già presenti nel Campo T. L’importo complessivo dei lavori è pari 217.283,84 euro.

Alla Saltini di Oreno rifacimento della copertura

Il secondo progetto prevede un intervento alla scuola secondaria di primo grado Saltini. Anche in questo caso l’Ufficio Tecnico dell’Area Governo del Territorio e Infrastrutture, che ha redatto entrambi i progetti, individua annualmente gli interventi da eseguire per la conservazione e il mantenimento delle strutture in condizione di sicurezza, funzionalità, igienicità e confort con priorità alle strutture scolastiche che nel corso degli ultimi anni hanno richiesto una elevata frequenza di interventi di manutenzione ordinaria.

Dall’analisi degli interventi manutentivi degli ultimi anni è emersa la problematica al manto di copertura della

Saltini, risalente al 1974, oggetto negli ultimi anni di ripetuti interventi a causa di infiltrazioni. Con una spesa di 208.328,90 euro si eseguiranno i lavori di rifacimento del manto di copertura dell’edificio scolastico tramite copertura in tegole tipo portoghese e rimozione di quello esistente, rimozione cordoli in malta di cemento di sostegno degli attuali laterizi con posa di nuovi laterizi e sostituzione dell’attuale lattoneria.