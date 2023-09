Approvato dalla Giunta di Cesano Maderno presieduta dal Sindaco Gianpiero Bocca, il progetto definitivo / esecutivo di riqualificazione energetica del centro natatorio sportivo comunale di via Po, con la contestuale accettazione del finanziamento regionale di 350 mila euro relativo al “Bando interventi a favore dei comuni per l’efficientamento energetico degli impianti sportivi natatori e del ghiaccio”.

La Giunta di Cesano approva il progetto definitivo per la riqualificazione della piscina

L’intervento per i lavori alla struttura sportiva è di 530 mila euro ai quali si aggiunge il finanziamento di € 21.175,33 da parte della Società In Sport Srl, concessionaria del servizio dell’impianto, per un quadro economico complessivo dell’intervento pari a 552.095,33 euro.

Gli interventi

Nel dettaglio gli interventi prevedono la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico composto da 51 moduli che verranno posizionati sulla copertura dell’edificio contenente la palestra. Verranno inoltre sostituiti “uno a uno” i corpi illuminanti esistenti con nuovi dispositivi LED a risparmio energetico, nei locali spogliatoi nuoto, spogliatoi palestra, reception e zona visitatori ed alcuni locali tecnici al piano interrato.

E' prevista inoltre la sostituzione delle cinque pompe di calore a gas attualmente presenti e adibite alla climatizzazione invernale ed estiva di spogliatoi fitness, sala corsi, palestra, ingresso e spogliatoi piscina con altrettante macchine del tipo “roof-top”, alimentate elettricamente.

Le macchine verranno posizionate al posto di quelle attualmente esistenti e collegate alle attuali reti di distribuzione e ripresa aria e saranno in grado di garantire, oltre alla climatizzazione invernale ed estiva, anche l’apporto dei corretti ricambi d’aria negli spazi interni garantendo così un maggiore comfort agli utenti del centro. Oltre a ciò, l’intervento, essendo i roof-

top macchine alimentate elettricamente e ad alta efficienza, consentirà di ridurre drasticamente i consumi totali di gas metano del centro, le emissioni inquinanti e i costi di gestione del centro.

Impianti gestiti e controllati con un nuovo sistema

Il progetto prevede infine l’installazione di un nuovo sistema BMS per il telecontrollo e la telegestione degli impianti, con nuove soluzioni estremamente sofisticate grazie alle quali diventa possibile assicurare il monitoraggio, l’automazione, la gestione e il controllo del fabbisogno energetico degli edifici; mediante il controllo automatico delle apparecchiature elettriche e meccaniche che consumano energia, consentendo di migliorare l’efficienza energetica e il comfort.

Amministrazione in prima linea per la sostenibilità ambientale