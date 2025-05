La Giunta Comunale di Vimercate, nella seduta di mercoledì 21 maggio, ha deliberato l’intitolazione di nuove aree di circolazione e spazi pubblici a figure del territorio e di rilevanza storica, sociale e culturale. L'obiettivo è quello di rendere omaggio a personaggi e realtà che hanno lasciato un segno nella storia locale, nazionale ed europea, promuovendo al contempo valori fondamentali come la libertà, l'uguaglianza e l'educazione.

La Giunta intitola nuove vie e spazi pubblici a figure del territorio

Zona Oreno: via Altiero Spinelli

L'area di circolazione all’interno del nuovo parcheggio, inaugurato pochi mesi fa dall’Amministrazione comunale, delimitato a sud da Viale Iginio Rota, a ovest da Via Santa Caterina da Siena e a nord da Via Santa Rita da Cascia sarà intitolata ad Altiero Spinelli (1907-1986).

Spinelli è una figura centrale nella storia europea; antifascista convinto, pagò con il carcere e il confino la sua opposizione al regime fascista. Durante quegli anni bui, concepì una visione di unità e pace tra i popoli europei, redigendo nel 1941 il celebre Manifesto di Ventotene, considerato l’atto di nascita ideale dell’Unione Europea.

Con questa intitolazione, il Comune intende sottolineare l’importanza dell’impegno per l’unità europea e la democrazia.

Zona Oreno: Area verde Suore di Maria Bambina

L’area verde situata nel parcheggio tra Via Carso e Via Vallicella sarà dedicata alle Suore di Maria Bambina, che hanno rappresentato un pilastro della comunità di Oreno dal 1893 al 2013. Per ben 120 anni, le Suore hanno gestito l’Asilo Infantile di Via Piave – che fino agli anni Settanta è stata l’unica scuola materna del quartiere – e hanno svolto un ruolo cruciale nell’educazione, nell’assistenza sociale e morale, e nell’aiuto alle persone più deboli e bisognose. Questa intitolazione vuole essere un riconoscimento per il loro instancabile contributo alla vita della comunità locale.

Zona Vimercate nord - San Maurizio: Area verde Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti

L’area verde delimitata a sud da Via Gaetano Donizetti, a nord e a est da Via Alessandro Scarlatti, e a ovest da Via Giovan Battista Pergolesi sarà intitolata alla vimercatese Maria Luisa Cassanmagnago Cerretti (1929- 2008), figura di spicco della politica italiana ed europea. Deputata dal 1972 al 1979 e membro del Parlamento Europeo dal 1979 al 1994, Cassanmagnago Cerretti è stata una donna simbolo del pensiero europeista e ha ricoperto fino alla sua morte la carica di Presidente del Comitato d'Iniziativa lombardo per lo Stato Federale Europeo. La sua vita e il suo impegno sono stati ispirazione per molte generazioni.

Zona Centro: Piazza delle Madri Costituenti

In pieno centro città la nuova area delimitata a nord da Via Papa Giovanni XXIII, a sud da Vicolo Trotti, a ovest dal Parco Trotti e a est da Via Vittorio Emanuele II sarà intitolata alle Madri Costituenti, le 21 donne elette all’Assemblea Costituente nel 1946. Tra loro, cinque – Maria Federici, Lina Merlin, Nilde Iotti, Teresa Noce e Angela Gotelli – hanno fatto parte della Commissione per la Costituzione, contribuendo alla redazione di uno dei documenti fondativi della Repubblica Italiana. Con questa intitolazione, il Comune vuole rendere omaggio al coraggio e alla visione di queste donne che hanno aperto la strada alla partecipazione politica femminile e promosso l’uguaglianza di genere. Le nuove intitolazioni rappresentano un passo importante per mantenere viva la memoria di persone e istituzioni che hanno fatto della libertà, dell’educazione, dell’uguaglianza e della cooperazione i cardini del loro operato.