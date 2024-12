La Giunta torna al completo, nominata la nuova assessora

La Giunta di Ornago è di nuovo al completo. Il sindaco Daniel Siccardi ha nominato infatti la nuova assessora.

Si tratta dell’attuale presidente del Consiglio comunale Martina Russo, che prenderà così il posto della dimissionaria Laura Nuzzolese, che nel corso del mese di novembre per motivi lavorativi, ha deciso di fare un passo indietro dal suo impegno nell’Esecutivo, rimanendo però all’interno del gruppo di maggioranza nel parlamentino locale. La decisione di Nuzzolese era stata resa nota proprio nel corso dell’ultima seduta dell’Assise cittadina.

«Spiace molto ovviamente per la decisione di Laura che ringraziamo per il contributo che ha dato alla nostra Amministrazione durante questi primi mesi di mandato - spiega il primo cittadino - Al tempo stesso siamo contenti dell’ingresso in Giunta di una persona come Martina che conosciamo da anni e di cui ho massima fiducia e stima. Sono già anni che da supporto nei campi delle deleghe di cui ora si occuperà e siamo sicuri che farà un buon lavoro».