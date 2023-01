La Giunta vuol far rinascere la "Torretta degli amanti"

Un incarico per capire innanzitutto lo stato dell’arte e il grado di compromissione. In secondo luogo per definire cosa e quanto serve per la pulizia e mezza in sicurezza. In terzo luogo per stendere un’eventuale progetto di riqualificazione e restauro.

Potrebbe avere una nuova vita la "Torretta degli amanti" del Parco Sottocasa, a Vimercate.

Nei giorni scorsi il Comune ha affidato un incarico tecnico per la progettazione del restauro del manufatto gotico che si trova all’interno dell’area verde comunale.

Struttura di pregio

Una struttura di pregio, alta circa una decina di metri, che è lì dalla seconda metà dell’Ottocento anche se ormai non è più visibile. Da decenni è infatti completamente avvolta dai rovi e in parte diroccata.

Né le amministrazioni precedenti né quelle successive ne hanno preso in considerazione la riqualificazione. Ora, con la Giunta di Francesco Cereda, che ha inserito la completa fruizione del Parco Sottocasa tra le sue priorità (come noto, grazie a 2 milioni del Pnnr si procederà alla riqualificazione e apertura al pubblico della parco di parco da sempre chiusa), si pensa anche alla torretta.

Se ne saprà di più proprio grazie all’incarico di progettazione affidato all’architetto Gaetano Arricobene di Milano, per un importo di 31mila euro.

L'assessore: "Costi da definire"

"Attendiamo lo studio per capire se e come procedere - ha spiegato l’assessore alla Cura della Città Sergio Frigerio - Viste le condizioni della struttura non è scontato che si possa procedere con la riqualificazione. E anche se anche risultasse possibile bisognerà poi definirne i costi e un’eventuale destinazione. In ogni caso si procederà con una pulizia e messa in sicurezza per rendere la torretta visibile".

La storia della torretta

La torretta del Parco Sottocasa risale molto probabilmente alla seconda metà del XIX secolo, quando fu realizzato il grande parco. Si tratta di una tipica architettura da giardino, in stile neogotico, facente parte del complesso di Villa Sottocasa, utilizzata con ogni probabilità come alcova e luogo di incontri segreti da parte dei nobili abitanti della villa.