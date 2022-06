Due sanzioni pecuniarie da 10 e 13mila euro, emesse per le dichiarazioni rese contro Francesco Ghirelli, numero uno della Lega Pro. La giustizia sportiva punisce Davide Erba, ex presidente del Seregno calcio, che nei giorni scorsi è stato raggiunto da 23mila euro di sanzioni economiche, su decisione della sezione disciplinare del tribunale federale della Figc.

La giustizia sportiva punisce Davide Erba

L’imprenditore brianzolo, che all’inizio del 2022 ha ceduto la società calcistica (nel frattempo retrocessa in serie D) a due imprenditori laziali, aveva già patteggiato di fronte all’organo federale (per la cifra di 10mila euro), ma i patteggiamenti sono stati in seguito revocati. Erba si era scagliato più volte contro Ghirelli, adombrando pubblicamente sospetti sulla gestione e sui bilanci della Lega Pro.

Sullo stesso ex patron del Seregno (che aveva ottenuto sotto la sua gestione la promozione in serie C) pende un’inchiesta della procura di Monza, dopo gli scambi di accuse con l’ex direttore sportivo Ninni Corda, ora passato a lavorare a Chiasso, e la promessa di reciproche querele su presunte minacce e metodi scorretti attorno alla società.