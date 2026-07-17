La Città di Vimercate si prepara ad accogliere i visitatori attesi per “La Grande Arte in Brianza – Raffaello arriva a Vimercate“, la mostra che dal 30 ottobre all’11 dicembre 2026 porterà al MUST – Museo del Territorio Vimercatese un’opera del grande maestro del Rinascimento italiano. E per offrire a residenti e turisti un servizio utile durante la permanenza in città, l’Amministrazione comunale ha avviato una manifestazione di interesse rivolta a tutti gli esercizi commerciali che svolgono attività di somministrazione di cibo e bevande.

“La Grande Arte in Brianza – Raffaello arriva a Vimercate”, il Comune lancia la mappa dei locali per accogliere i visitatori

L’obiettivo è realizzare una mappa gratuita che raccolga bar, ristoranti, pizzerie, panifici con servizio bar, chioschi, gelaterie e pasticcerie del territorio comunale, da pubblicare sul sito istituzionale del Comune e sul sito del MUST (www.museomust.it) a partire da ottobre, per tutta la durata dell’esposizione. La mappa sarà realizzata anche in una versione cartacea.

Come aderire

Gli esercenti interessati potranno aderire compilando un modulo online, indicando denominazione, indirizzo, tipologia di attività, contatti, eventuale sito o pagina social e orari di apertura. La partecipazione è libera, gratuita e non comporta alcun impegno economico né diritto di esclusiva per chi aderisce.

Scadenza e informazioni

Il modulo per l’adesione è disponibile sul sito del Comune di Vimercate e dovrà essere compilato entro e non oltre domenica 13 settembre 2026. Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute con modalità diverse o fuori termine.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Stampa del Comune di Vimercate al numero 039.6659.241/234 o all’indirizzo e-mail ufficiostampa@comune.vimercate.mb.it.