La grande rimpatriata dei "giovani" sessantenni villasantesi tra ricordi e risate

Un traguardo importante come quello dei primi 60 anni non poteva che essere festeggiato in maniera sontuosa e solenne.

Ben 90 villasantesi, tutti quanti cresciuti in paese, sabato sera si sono ritrovati per festeggiare il 60esimo compleanno che cade proprio quest’anno. Stiamo parlando dei membri della leva del 1964 che hanno festeggiato al Circolo del Tennis di via Mameli che si trova all'interno del centro sportivo Castoldi. Una serata amarcord trascorsa tra i ricordi di infanzia e la voglia di non perdersi più di vista. Tra loro c'erano anche gli attuali assessori Laura Varisco e Adele Fagnani.

Una bella rimpatriata

Una bellissima rimpatriata per ricordare gli anni trascorsi insieme fin dai tempi delle scuole e poi per le vie del paese, in oratorio, all'area feste e per passare una piacevole serata insieme come ai vecchi tempi.

"Già dallo scorso mese di gennaio abbiamo iniziato tutto l’iter organizzativo di questa serata che è stata semplicemente stupenda - ha sottolineato Marina Rossi, una delle organizzatrici della rimpatriata - Durante la serata abbiamo anche distribuito dei badge dove ognuno dei presenti ha scritto, oltre al proprio nome, anche il cognome del maestro delle elementari e la sezione delle medie in maniera da poter ricostruire il percorso scolastico di ognuno e organizzarci per le foto di gruppo. E’ stato emozionante ritrovare amici di infanzia. Con tanti di loro è bastato uno sguardo e un abbraccio per riattivare amicizie sopite e ritornare indietro nel tempo e riempire il cuore di pensieri felici".

Le foto della serata

Una serata arricchita dalla presenza del comito di Zelig Claudio Batta che, a sorpresa, ha intrattenuto i presenti con un monologo all'Astrolabio impostato sul tempo che passa e la vita famigliare.