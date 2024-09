La Guardia di Finanza cerca casa a Vimercate.

La lettera protocollata in Comune

E’ datata 31 luglio, ma se ne avuta notizia solo nei giorni scorsi la lettera protocollata in Comune, con cui i vertici di Monza e Brianza delle Fiamme gialle chiedono ufficialmente all’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Cereda la disponibilità di stabili in città che possano essere adibiti a caserma. A firmare il documento è il comandante provinciale, colonnello Gerardo Marinelli.

Vimercate seconda in provincia per fatturato delle imprese

Una scelta di certo non casuale quella di Vimercate, come precisa la stessa lettera in cui si sottolinea la necessità della Guardia di Finanza di riallocare le proprie risorse sul territorio di Vimercate anche alla luce di specifici indicatori socio economici. In sostanza l’intenzione è colmare il vuoto di presenza delle Fiamme Gialle nella zona Est della Provincia di Monza e Brianza. E, gioco forza, la scelta è caduta su Vimercate anche perché lo stesso documento ricorda che la città è posizionata al secondo posto nella provincia (seconda solo a Monza) per fatturato delle 800 imprese più grandi. Basti pensare solo per fare un esempio al valore del polo delle Torri Bianche e dell’Energy park e anche alla presenza di aziende multinazionali anche nei comuni limitrofi.

Si cerca una sede adatta

Fatto il primo passo, ora spetta al Comune effettuare un monitoraggio sul territorio per non perdere un’occasione più unica che rara. Difficile però che Palazzo trotti possa avere nel suo patrimonio uno stabile adatto alle esigenze della Guardia di Finanza, sia per la parte di uffici sia per quella di ricovero dei mezzi. Più probabile invece che venga sondata la disponibilità di qualche privato.