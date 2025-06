La decisione è stata presa. Ora serve formalizzarla e risolvere il nodo urbanistico. La Guardia di Finanza ha scelto la sua casa a Vimercate: sarà all’interno di uno degli stabili del nucleo storico del vecchio ospedale, dismesso nel 2010.

La Guardia di Finanza prende casa nell’ex ospedale: la nuova sede in città nello stabile storico di via Battisti

Come noto, da tempo le Fiamme Gialle di Monza e Brianza hanno manifestato l’interesse ad insediarsi con una nuova sede anche nella zona Est della provincia.

Da ciò l’avvio di contatti e trattative con l’Amministrazione di Vimercate. In un primo momento era stato individuato lo stabile dell’ex Linificio, in via Milano, e in particolare il primo piano, ancora a disposizione. Un opzione poi scartata per problemi logistici.

In cerca di una nuova soluzione, i vertici provinciali della Gdf si sono poi concentrati sullo stabile su due piani, a ferro di cavallo, che si trova all’interno del nucleo originario del vecchio ospedale, alle spalle di via Cereda e in particolare all’angolo tra via Battisti e vicolo Bonsaglio (accanto al Municipio). A svelare lo stabile alla vista dei più ha «contribuito» anche il parziale crollo della struttura antistante, lungo via Battisti, avvenuto nel gennaio scorso e che ha poi determinato la necessità di procedere con l’abbattimento completo.

Proprio nei giorni scorsi la Guardia di Finanza ha formalizzato il proprio interesse per lo stabile, da ristrutturare, inviando una missiva in Comune.

Con un però... però. Il comparto non è infatti di proprietà dell’Amministrazione comunale, ma di Asst Brianza e quindi di Regione Lombardia. Ed è inserito all’interno del Piano integrato di intervento fermo al palo ormai da 15 anni (la Regione come noto non riesce ad alienare le aree). Per poter procedere quindi con la cessione alla GdF, Regione e Comune dovranno scorporare l’area in questione dal Piano integrato. Un iter non breve.