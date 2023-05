La Guardia Medica di Concorezzo è pronta a festeggiare i vent'anni di attività

Giornata di festa per la Guardia Medica di Concorezzo. Il presidio, infatti, è pronto a celebrare i vent'anni di servizio in paese. L'appuntamento è fissato per domenica 7 maggio 2023 in piazza della Pace. Si tratta della prima iniziativa del ricco calendario delle attività per i festeggiamenti dei 50 anni di AVPS (Associazione Pronto Soccorso Pubblica assistenza Vimercate). Il ritrovo è alle ore 10.30 davanti al Comune. Seguiranno i discorsi delle autorità e la premiazione dei volontari. In piazza ci sarà una mostra fotografica e verranno esposti i mezzi, anche storici, dell’AVPS. Nel corso della mattinata è in programma anche l’inaugurazione del nuovo defibrillatore di Aspecon installato in piazza della Pace. Al termine delle iniziative ci sarà un rinfresco.

La Guardia Medica a Concorezzo

La sede della Guardia Medica di via De Giorgi è stata aperta il 2 luglio 2003 per volere dell’amministrazione comunale e del sindaco di allora, Alberto Bernareggi, con lo scopo di avere un presidio medico sul territorio comunale per i casi di emergenza oltre i medici di base. I volontari, che appartengono all’associazione AVPS, sono stati chiamati ad accompagnare i medici durante le missioni presso il domicilio dei pazienti.

"La Guardia Medica rappresenta un punto di riferimento importante a livello sanitario sia per la nostra città che per i Comuni limitrofi - spiega il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio - E’ quindi con orgoglio che celebriamo i primi 20 anni di attività nel nostro Comune. Venti anni che significano tanto. Significano impegno, soddisfazioni anche in mezzo a qualche difficoltà nel rapporto con il pubblico raccontata da recenti fatti di cronaca. In tutti questi anni i volontari hanno garantito a tutti noi una presenza costante e professionale. Un grazie quindi a loro e alla dirigenza per quanto fatto finora e per quanto potrà essere fatto nei prossimi tempi anche con il sostegno e la piena collaborazione del Comune. Un appello è rivolto a chi ha tempo libero da dedicare al volontariato: un’esperienza con la Guardia Medica è sicuramente utile per la nostra comunità ma è anche molto stimolante, motivante e coinvolgente per chi la vive. La pandemia ci ha insegnato l’importanza della territorialità a livello sanitario. La nostra Guardia medica rappresenta, insieme ad Aspecon e ai medici e pediatri di base, un esempio chiaro della necessità di un approccio locale alla gestione della salute".

"Siamo sempre in cerca di volontari"

La festa di domenica sarà l'occasione per avvicinare nuovi volontari al servizio offerto dal presidio concorezzese, come spiega dal responsabile dei volontari in Continuità Assistenziale Guardia Medica Maurizio Martin.