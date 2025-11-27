La Guardia medica si trasferisce alla Casa di Comunità di Lentate sul Seveso

A partire dal 1° dicembre 2025 la postazione di continuità assistenziale (ex guardia medica) di Seveso sarà trasferita alla Casa di Comunità di Lentate sul Seveso in via Garibaldi 37.
La Guardia medica si trasferisce alla Casa di Comunità
Lo ha comunicato in Consiglio comunale la sindaca Alessia Borroni. L’iniziativa di Asst Brianza rientra in un più ampio programma di potenziamento e di riorganizzazione del servizio che, in ottemperanza con quanto previsto dal decreto ministeriale 77/2022, prevede il progressivo trasferimento delle postazioni di continuità assistenziale nelle Case di comunità.
Si accede chiamando il numero verde
Per accedere agli ambulatori di continuità assistenziale i cittadini devono prima contattare il numero telefonico gratuito 116.117 attivo in Lombardia in modo che gli operatori possano indirizzarli al servizio più appropriato.
Il servizio telefonico è attivo nei seguenti orari:
dal lunedì al venerdì dalle 19.00 alle 08.00
sabato, domenica e festivi 24 ore su 24.