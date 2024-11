La Gügia dòra a Enrico Castelli, Giorgio Parolini e Associazione Commercianti, domenica la festa a Concorezzo

La Gügia dòra 2024 a Enrico Castelli, Giorgio Parolini e Associazione Commercianti. Il riconoscimento è stato annunciato in queste ore dall'Amministrazione comunale di Concorezzo.

La Gügia dòra a Concorezzo, domenica i festeggiamenti

Domenica 10 novembre, in Villa Zoja, è in programma la manifestazione della Festa del Paese con la consegna della civica benemerenza, del premio CASC e del riconoscimento alle attività e negozi storici. La Gügia dòra, giunge in questo 2024 alla sua 25^ edizione e rappresenta il pubblico riconoscimento a persone, enti o associazioni concorezzesi attive nei campi del lavoro, dello sport, della cultura, dell’arte o della solidarietà.

Il programma della giornata di domenica prevede alle ore 16.30 in Villa Zoja il concerto d’archi dell’ensemble Mozart con la partecipazione della violinista concorezzese M° Martina Boschetti. Alle ore 17.30 invece la consegna dei premi e delle benemerenze.

In particolare il premio CASC quest'anno va a Severino Colombo (Shotokan), mentre verrà consegnata una targa al Nastrificio Angelo Valera come attività storica. Menzioni speciali invece per Carla Giambelli, Sergio Visentin e Achille Zoia. Infine la Gügia dòra andrà a Enrico Castelli, Giorgio Parolini e Associazione Commercianti

Motivazioni della Gügia dòra

Enrico Castelli, Responsabile dell’Unità di Ricerca di Neuroriabilitazione dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Una vita professionale dedicata al trattamento riabilitativo del bambino con pluridisabilità neurologiche dal punto di vista clinico e di ricerca. Una ricerca che si occupa, in particolare, di ideare strategie riabilitative innovative e di sviluppare e sperimentare nuove tecnologie, compresa la robotica e la realtà virtuale. Alcuni dei dispositivi tecnologici e robotici progettati dal team coordinato dal Prof. Castelli sono stati oggetto di brevetto e vengono utilizzati quotidianamente per il trattamento riabilitativo in età pediatrica. Altre linee di ricerca riguardano, solo per citare alcuni esempi, le funzioni cognitive e neuropsicologiche, i disturbi del linguaggio e ipovisione. L’attività dell’Area di Neuroriabilitazione del Bambino Gesù coniuga clinica, ricerca e cura degli aspetti psicologici con lo studio dell’impatto che la disabilità del bambino ha sulla sua famiglia. Lo scopo è quello di trovare strategie per l’aiuto strutturato dell’intero nucleo famigliare, per recuperare un equilibrio e tornare a progettare il futuro nella nuova condizione di vita.

Giorgio Parolini, maestro organista da anni porta in ogni sua esibizione la città di Concorezzo sugli altari delle più grandi cattedrali in ambito sia nazionale che internazionale. Da sempre impegnato nella diffusione della cultura musicale e organistica le sue origini rappresentano un legame eterno con Concorezzo. La sua passione, infatti, è nata proprio nella Chiesa Parrocchiale della nostra città dove ha prestato servizio come organista prima di partire alla volta del Duomo di Monza e delle più importanti basiliche di Milano.

Interessato a tutto il repertorio organistico, tiene concerti esibendosi regolarmente in Italia, in Europa e negli Stati Uniti, tra gli inviti più prestigiosi si segnalano: Cattedrale Notre-Dame di Parigi, Cattedrale di St. Patrick a New York, National Cathedral e National Shrine of the Immaculate Conception a Washington, St. Paul’s Cathedral a Londra, Cattedrali di San Francisco, Orléans, Bordeaux, St. Malo, Barcellona ecc.

Associazione commercianti: Per il costante impegno profuso al mantenimento del tessuto commerciale del territorio concorezzese, alla ripartenza delle attività dopo la pandemia da Covid-19, anche con l’attivazione del servizio di consegna a domicilio e per il continuo impegno nel rivitalizzare il centro cittadino attraverso numerose iniziative culturali-commerciali-gastronomiche, un lavoro prezioso che costituisce linfa vitale anche per il patrimonio cittadino.

Menzioni speciali

Carla Giambelli: concorezzese classe 2008 è oggi una delle tenniste più promettenti a livello nazionale. Ha recentemente dominato i Campionati Europei Under 16 di Parma, dove ha vinto il singolo e doppio. Sempre nel 2024 ha conquistato lo storico torneo Avvenire di Milano vincendo il singolo e il doppio. Nello stesso anno ha vinto, in Olanda, il torneo di Hillegom seguito dalla vittoria nell’open di Vic Barcellona in Spagna (sia singolo che doppio).

Sergio Visentin: Alpino concorezzese che ha dedicato alla comunità parte del suo tempo gestendo con amore e passione il parco giochi di via XXV Aprile (parco degli Alpini), curandone il decoro, sistemando i giochi e panchine e, soprattutto, insegnando con l’esempio ai bambini il rispetto per gli altri e per le cose comuni. Grazie al suo impegno e dedizione ha reso quel piccolo parco giochi un luogo accogliente per tutti i bambini, nonni e genitori di Concorezzo e non solo.

Achille Zoia: nell’anno del suo 50^ anniversario di attività come maestro pasticcere, il Comune di Concorezzo vuole sottolineare con una menzione speciale la sua straordinaria professionalità che ha portato il nome di Concorezzo in giro per il mondo. Il maestro Zoia, classe 1936, ha ricevuto La Gügia dòra nel 2013 e le scorse settimane il premio alla carriera degli Ambasciatori pasticcieri dell’eccellenza italiana consegnato da Iginio Massari, alla guida del gruppo. Il brianzolo inventò il Panettone paradiso ed è conosciuto in tutta Italia come il Re del panettone.

Attività storiche

Nastrificio Angelo Valera - Da oltre 50 anni il nastrificio Angelo Valera produce nastri per merceria, confezioni, pelletteria, articoli sportivi ed applicazioni industriali. Nata nel 1951, iniziò l'attività con telai a navetta. Con l'esperienza accumulata negli anni l'azienda è cresciuta e, grazie all'incremento e all'automazione dei processi produttivi e ai costanti aggiornamenti tecnici, ha rinnovato e ampliato la gamma degli articoli prodotti: nastri leggeri, pesanti, tele, spigati, rasi, tubolari, rigati, in fibre naturali, artificiali e sintetiche. Con il passare del tempo la società ha potuto contare sull'apporto innovativo di figli e nipoti che hanno contribuito in maniera significativa alla sua evoluzione tecnologica e strutturale. Un’azienda famigliare storica che, insieme agli altri nastrifici della nostra città, porta con orgoglio il nome di Concorezzo per il mondo.

Capitanio "Esempio di lavoro come missione sociale"