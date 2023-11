La Lega di Usmate plaude allo stanziamento di 250mila euro per Molgora e Molgoretta

E' il commneto della sezione cittadina della Lega di Usmate Velate dopo che ieri la Regione ha comunicato uno stanziamento di 250mila euro a favore del territorio comunale per l'intervento di ripristino spondale del torrente Molgoretta alla confluenza del torrente Molgora a Usmate Velate.

Senza contare le decine di bandi, contributi e agevolazioni previste in materia di sicurezza, arredo urbano, cultura, sport, energia, protezione civile e scuole d’infanzia dei quali il Comune beneficia. Un minimo ringraziamento alla Regione anche da parte del Sindaco Mandelli per le risorse messe a disposizione e ricevute sarebbe un gesto educato.

"Con questo prossimo intervento si andranno a consolidare le sponde in un punto critico arginando possibili esondazioni" - conclude la Lega che aggiunge: "Dal 2020 ad oggi grazie a Regione Lombardia sono arrivati al Comune di Usmate Velate oltre 550mila euro per lavori contro il dissesto idrogeologico segnalati dall’amministrazione. Soldi che vanno a sommarsi ai 500mila euro del ‘Piano Lombardia’ per opere di manutenzione straordinaria dei beni pubblici.

Sullo stanziamento è intervenuto in queste ore anche il capogruppo della Lega in Consiglio Alessandro Corbetta:

“Bene lo stanziamento di questi nuovi fondi per ridurre il rischio di alluvione in Brianza. A Usmate Velate saranno infatti finanziati 250mila euro per il “ripristino delle sponde del Torrente Molgoretta alla confluenza del Torrente Molgora”. Lavori che fanno seguito a quelli eseguiti nel corso del 2020 e che videro interventi strutturali, manutentivi delle vasche di laminazione e di rimozione del materiale di accumulo sull’asta fluviale del Molgora per oltre 680mila euro, di cui 300mila nel territorio di Usmate Velate. La Giunta Fontana – continua Corbetta - dimostra grande attenzione alla difesa del suolo, ai gravi problemi esondativi e di dissesto idrogeologico che da sempre caratterizzano il Torrente Molgora e i corsi minori a Usmate Velate e in Brianza”.