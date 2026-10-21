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Il progetto dell’Asse della Cultura fa discutere, a Desio la Lega ha portato il confronto direttamente in piazza. Il gazebo organizzato in piazza Conciliazione è stata un’occasione per illustrare ai cittadini le criticità dell’intervento promosso dall’Amministrazione comunale di Centrosinistra e raccogliere osservazioni sul futuro del centro storico.

L’Asse della Cultura nel mirino della Lega

Al centro della discussione per il progetto dell’Asse della Cultura ci sono i costi, “stimati in circa 5 milioni di euro, con una cifra che, nel corso del Consiglio comunale, l’assessore avrebbe già indicato in 6 milioni di euro – fanno presente i leghisti – Un elemento che rende ancora più importante fare chiarezza sulle risorse necessarie e sulle priorità di spesa per Desio”. In più, proseguono, “il progetto prevede 41 parcheggi in meno, con conseguenze concrete da valutare per residenti, commercianti e frequentatori del centro”.

“Sarà oscurata la statua di Pio XI”

La Lega Desio contesta, inoltre, una concezione della riqualificazione che rischia di ridurre gli spazi oggi utilizzati per le iniziative cittadine. “Piazza Conciliazione non è soltanto un luogo da attraversare o da trasformare dal punto di vista architettonico – evidenziano – è uno spazio vissuto, che ospita manifestazioni, appuntamenti di comunità e iniziative che fanno parte della vita di Desio”. E a preoccupare è la scelta progettuale che rischia di “oscurare la statua di Papa Pio XI, figura centrale nella storia e nell’identità della città, riducendone la visibilità proprio in uno dei luoghi simbolo di Desio”.

“Abbiamo portato in piazza una discussione che merita più attenzione”

Soddisfazione per aver incontrato i cittadini: “Abbiamo portato in piazza una discussione che merita molta più attenzione – hanno puntualizzato gli esponenti del Carroccio – Qui parliamo di milioni di euro di denaro pubblico, di 41 parcheggi in meno e di una piazza che rischia di perdere spazio e funzionalità per le iniziative che oggi ospita. Ci chiediamo se sia davvero questa la direzione giusta per il centro storico”, dichiara la Lega Desio.

Perplessità sui costi: “La maggioranza chiarisca”

“Riqualificare non significa necessariamente cancellare ciò che funziona – aggiungono – Un centro storico deve essere bello, ma deve anche essere vissuto. Deve accogliere le persone, le manifestazioni, le tradizioni e le iniziative pubbliche. E i simboli della nostra storia, come la statua di Papa Pio XI, meritano di essere valorizzati, non messi in secondo piano”. La Lega ribadisce le proprie perplessità sull’impostazione attuale e chiede che l’Amministrazione chiarisca “i costi effettivi dell’intervento, valuti le ricadute sulla sosta e preservi gli spazi necessari alla vita della comunità”.

“Le promesse della campagna elettorale non sono state mantenute”

La Lega rimanda infine alla questione politica: “In campagna elettorale il Centrosinistra aveva promesso un’Amministrazione più attenta, aperta al dialogo e pronta ad ascoltare la città. Una volta ottenuto il voto dei desiani, però, le decisioni sembrano tornare a essere prese nelle segrete stanze, senza un vero confronto preventivo con i cittadini. Ascoltare non significa soltanto dichiararlo in campagna elettorale: significa coinvolgere le persone prima di decidere, soprattutto quando si interviene sul cuore della città e si spendono milioni di euro pubblici”.