La Leon mette altri mattoni per la Cittadella dello sport

La Leon investe ancora nell'area di via degli Atleti, a Vimercate, mettendo un altri "mattoni" sulla strada verso la nascita di una vera e propria cittadella dello sport

La parte dell’area sportiva di via degli Atleti e in particolar modo quella già utilizzata in convenzione con la società AC Leon, società che milita con la sua prima squadra nel campionato di Eccellenza, cambia aspetto.

È questa la decisione della Giunta comunale che, nella seduta di mercoledì 8 febbraio, ha accolto le richieste della società sportiva, guidata dal presidente Bruno Presezzi, già in forza di una convenzione di durata ventennale (che scadrà nel 2035).

"Le nuove realizzazioni - fa sapere l'Amministrazione comunale attraverso un comunicato - troveranno sede all’interno del perimetro già concesso alla società e consentiranno alla società di espandere la proposta sportiva con lo scopo di aumentare la sostenibilità finanziaria dell’investimento, senza modificare la durata e l’entità delle condizioni in essere con la convenzione".

Ecco cosa è previsto: ci sono anche i campi da padel

Gli interventi integrativi andranno a rimodulare l’attuale configurazione dell’offerta sportiva degli impianti e prevederanno la creazione di un nuovo campo a 7 funzionale agli allenamenti; 3 blocchi spogliatoi prefabbricati necessari per garantire un’adeguata risposta alla contemporaneità di utilizzo delle strutture di gioco; un nuovo edificio prefabbricato polifunzionale, distinto in due parti. Una prima (lato sud) per accogliere la sede dell’Ac Leon che necessita per la propria cresciuta attività di nuovi spazi per segreteria ed area tecnica in prossimità dei campi di gioco e a continua disposizione di atleti e familiari. Una seconda (lato nord) per ospitare una piccola palestra per l’allenamento indoor degli atleti e aperta agli utilizzatori del centro sportivo. Ed ancora un piccolo locale deposito in adiacenza alla centrale termica principale, un’area scoperta e recintata con pavimentazione in sabbia per la preparazione dei portieri dell’AC Leon e occasionalmente utilizzabile come campo da beach volley; una tettoia prefabbricata a copertura di un’area utilizzabile per eventi di supporto all’attività sportiva; una nuova area destinata con 3 campi da Padel coperti con struttura leggera apribile lateralmente, 2 spogliatoi prefabbricati di servizio e 1 prefabbricato per reception e funzioni accessorie.

La vicesindaco: "La città dello sport continua a crescere, grazie ad Ac Leon"