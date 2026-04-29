La Limbiate della passione antifascista

“E’ stato un mese di aprile non felice, per me – ha scritto Mario Terragni- Ho perso Barbara e un amico e compagno molto caro che spese molto del suo impegno per il nostro Comune.

“E’ stato un mese di aprile non felice, per me – ha scritto Mario Terragni- Ho perso Barbara e un amico e compagno molto caro che spese molto del suo impegno per il nostro Comune. A me, l’amore per il 25 Aprile discende per linea femminile: mia nonna e mia madre. Ecco perché auguro un 25 Aprile di sole, di bambini, di colore, di bandiere. Per la Libertà e la Repubblica, il dovere di Resistere sempre. Sarà un omaggio a coloro che caddero sulle montagne, nelle valli, nelle città, nei lager”.

Dopo un breve momento di raccoglimento introdotto dal parroco, il presidente dell’ANPI di Limbiate ha letto un messaggio dell’ex Sindaco di Limbiate Mario Terragni costretto in ospedale dopo un ricovero di emergenza qualche sera prima. Nelle parole di Terragni tutto il suo attaccamento ai valori costituzionali e Antifascisti nel ricordo della nonna e della madre, la prima iscritta all’ANPI di Limbiate già nel 1945.

Dopo un breve momento di raccoglimento introdotto dal parroco, il presidente dell’ANPI di Limbiate ha letto un messaggio dell’ex Sindaco di Limbiate Mario Terragni costretto in ospedale dopo un ricovero di emergenza qualche sera prima. Nelle parole di Terragni tutto il suo attaccamento ai valori costituzionali e Antifascisti nel ricordo della nonna e della madre, la prima iscritta all’ANPI di Limbiate già nel 1945.

Subito dopo gli interventi di Hagar, in rappresentanza della Comunità islamica di Limbiate che ha posto l’accento su l’irrinunciabile impegno per la pacifica convivenza fra i popoli e, in chiusura, l’intervento del Sindaco che dopo aver ricordato le motivazioni ideali che spinsero tanti a combattere la dittatura fascista ha auspicato il rispetto del dettato costituzionale e, in questi giorni, è di urgente necessità il rispetto dell’Articolo 11 e il ricordo di un Costruttore di Pace, il nostro concittadino l’Ambasciatore Luca Attanasio, assassinato in Congo 4 anni fa.

Subito dopo gli interventi di Hagar, in rappresentanza della Comunità islamica di Limbiate che ha posto l’accento su l’irrinunciabile impegno per la pacifica convivenza fra i popoli e, in chiusura, l’intervento del Sindaco che dopo aver ricordato le motivazioni ideali che spinsero tanti a combattere la dittatura fascista ha auspicato il rispetto del dettato costituzionale e, in questi giorni, è di urgente necessità il rispetto dell’Articolo 11 e il ricordo di un Costruttore di Pace, il nostro concittadino l’Ambasciatore Luca Attanasio, assassinato in Congo 4 anni fa.

economico e sociale di dimensioni sconosciute – ha sottolineato Nives Piva – Ci sono già gli anticorpi contro tutto ciò: le grandi manifestazioni di pace, la rivolta morale di decine di milioni di cittadini nel mondo davanti al genocidio di Gaza, lo stesso voto referendario a difesa dello Stato di diritto; una nuova generazione torna ad essere protagonista!”.

“Dalla memoria di 80 anni fa, possiamo oggi ritrovare l’energia unitaria per contrastare questa catastrofica deriva che può portare ad un conflitto generalizzato e sta già portando ad un declino economico e sociale di dimensioni sconosciute – ha sottolineato Nives Piva – Ci sono già gli anticorpi contro tutto ciò: le grandi manifestazioni di pace, la rivolta morale di decine di milioni di cittadini nel mondo davanti al genocidio di Gaza, lo stesso voto referendario a difesa dello Stato di diritto; una nuova generazione torna ad essere protagonista!”.

Un discorso che ha posto al centro non solo l’81esimo della Liberazione, ma che si è soffermato con particolare attenzione su altri due Anniversari che ricorrono quest’anno: il diritto di voto riconosciuto anche alle donne e l’80esimo della Repubblica.

Subito dopo ha preso la parola Nives Piva in rappresentanza del Direttivo cittadino. Un discorso che ha posto al centro non solo l’81esimo della Liberazione, ma che si è soffermato con particolare attenzione su altri due Anniversari che ricorrono quest’anno: il diritto di voto riconosciuto anche alle donne e l’80esimo della Repubblica.

Domenica 26, ancora una intitolazione simbolica che chiede l’estensione della denominazione di piazza Solari anche al giovane partigiano limbiatese Giuseppe Agostoni, entrambi fucilati il 26 Aprile 1945 a Lodi dai tedeschi in ritirata.

Alle 21, nell’Auditorium di via Cartesio gremito, la Compagnia teatrale “Fanteatro” ha messo in scena “Finalmente libera”, la drammatica lettura scenica delle Lettere dei condannati a morte della Resistenza intervallate dalle musiche dei canti partigiani e da canzoni più recenti e che, in conclusione, ha visto le giovani attrici nel bagno (letterale) liberatorio dell’avvento della Repubblica. Il canto di “Bella ciao” ha, infine, coinvolto il numeroso pubblico.

Il saluto dell’ANPI è stato portato dal Presidente dell’ANPI di Limbiate Rosario Traina: