Un’àncora di salvezza, un primo rifugio a cui ricorrere per sfuggire alle molestie o peggio ancora. Il noto locale «La Locomotiva» di piazza Marconi a Vimercate diventa ufficialmente un «Punto viola». Un luogo in cui le donne in pericolo possano chiedere aiuto, trovando dall’altra parte del bancone personale adeguatamente formato.

«La Locomotiva» diventa un’àncora di salvezza per donne molestate

Titolari e dipendenti del locale, che si affaccia su una piazza molto frequentata e di passaggio, hanno infatti aderito alla campagna lanciata da «DonneXstrada», prendendo parte anche al corso di formazione che ha trasmesso loro tutte le conoscenze necessarie sia dal punto di vista dell’approccio psicologico sia per quanto riguarda le implicazioni legali.

«Siamo orgogliosi di annunciare che La Locomotiva è diventata Punto Viola, un rifugio sicuro per le donne - fanno sapere dal locale - Questo progetto, promosso da DonneXStrada, mira a creare una rete di luoghi accoglienti dove le persone in difficoltà possano trovare supporto immediato e assistenza. Il nostro personale ha seguito una formazione specifica per offrire ascolto e aiuto adeguato a chi ne ha bisogno. Unendoci a questa iniziativa, ribadiamo il nostro impegno nel contrastare la violenza di genere e nel promuovere una comunità più sicura e solidale».

Quattordici le persone formate, 9 maschi e 5 femmine, che avranno il compito di accogliere e mettere al riparo una donna che si rivolga loro per chiedere aiuto in maniera esplicita o lanci comunque segnali di difficoltà, chiamando immediatamente le forze dell’ordine. Se il pericolo non è imminente possono comunque indicare a chi ne faccia richiesta una «casa delle donne» vicina. E in caso di violenza sessuale indirizzare in ospedale per accertamenti.

In un caso in passato «La Locomotiva» è già stata rifugio per una giovane donna in fuga dal fidanzato, che era entrata nel locale proprio per chiedere aiuto.

E, come noto, l’estate scorsa Vimercate è stata teatro di un gravissimo episodio di violenza sessuale ai danni di una barista della città aggredita all’interno del suo locale.