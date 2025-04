La lotta di Liberazione e l'esempio dei partigiani raccontati ai giovani e dai giovani

La lotta di Liberazione e l'esempio dei partigiani raccontati anche e soprattutto dai giovani d'oggi. Un programma ricco e suggestivo quello messo in campo dal Comune di Vimercate, insieme ad Anpi, associazioni e altre realtà della città in occasione dell'80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo che cadrà venerdì 25 aprile.

Vimercate Medaglia d'argento al Valore civile

Una ricorrenza quanto mai sentita a Vimercate, città insignita della Medaglia d'argento al Valore civile per la Resistenza. Un riconoscimento il cui merito va in gran parte ai giovani Martiri Vimercatesi che furono trucidati dai nazifascisti ad Arcore nel febbraio del 1945.

E proprio la storia dei Martiri, ma non solo quella, farà da ponte tra il passato e le nuove generazioni. Ora che di testimoni diretti dell'epoca ne sono rimasti pochissimi.

La conferenza di presentazione

Il ricco programma degli eventi è stato presentato nella mattinata di oggi, mercoledì 16 aprile, in occasione di una conferenza in Municipio, alla presenza del sindaco Francesco Cereda, dell'assessore alla Promozione della Città Elena Lah, del presidente di Anpi Vimercate Savino Bosisio e dell'artista vimercatese Emilio Gianni autore, per l'occasione, di un quadro destinato a restare nella storia e nella memoria della città.

Il sindaco: "Periodo di passaggio delicato, memoria fondamentale"

"Stiamo vivendo un periodo delicato, di passaggio - ha sottolineato il sindaco Cereda - Si sta chiudendo l'epoca dei testimoni diretti della Resistenza. E' quanto mai importante non perdere la memoria e tramandarla ai giovani".

Papaveri rossi sul monumento

Dal canto suo l'assessore Lah ha sottolineato l'importanza della collaborazione di tante realtà alla definizione del programma ricordando in particolare il lavoro svolto da un gruppo di donne volontarie che ha realizzato a maglia un mazzo di papaveri rossi che verrà posato sul monumento dedicato ai Martiri Vimercatesi.

Il corteo del 25 Aprile con una novità

Le celebrazioni si apriranno venerdì 25 aprile con le tradizionali commemorazioni. Per l'80esimo è però stato organizzato un momento unico.

Il programma prevede alle 8.30 la Santa Messa nel Santuario Beata Vergine del Rosario; alle 9.30 ritrovo in piazzale Martiri Vimercatesi con autorità e associazioni e partenza del corteo; alle 10 omaggio ai Caduti presso il Cimitero di Vimercate.

Il corteo farà poi tappa, ed è questa la novità, in via Burago per la scopertura di un pannello in memoria di Carlo Levati, partigiano morto una decina di anni fa, nel 1945 sfuggito alla cattura da parte dei nazifascisti che portò poi all'eccidio di Arcore; proseguirà lungo via Cavour fino a piazza Unità d'Italia per l’omaggio al monumento ai Caduti; alle 10.45 commemorazione istituzionale in piazza (in caso di maltempo, l’evento si terrà in Municipio).

I giovani mettono in scena "Ritratti di... Resistenza"

Sabato 26 una novità assoluta con protagonisti Anpi e i ragazzi del Centro d’Aggregazione Giovanile di Vimercate, coordinati da Aeris.

I giovani metteranno in scena nelle sale di Palazzo Trotti "Ritratti di... Resistenza", performance che riproporrà vicende e personaggi (non solo i Martiri vimercatesi) della Resistenza vimercatese e della Liberazione. I giovani compariranno all'interno di cornici giganti interpretando in prima persona alcuni personaggi. Cinque gli appuntamenti previsti: alle 11/14.30/15.30/16.30/17.30 Iscrizione obbligatoria a ritrattidiresistenza.eventbrite.it

Ingresso libero, per informazioni: plgvimercate@coopaeris.it

Una camminata nella memoria

Domenica 27 aprile il Comune, sempre in collaborazione con Anpi Vimercate e con Campsirago Residenza propone "La liberà in cammino".

Si tratta di una camminata teatrale per le vie della città per raccontare la storia della Vimercate antifascista.

Ritrovo (e ritorno) in piazzale Martiri Vimercatesi, con passaggio nelle vie dedicate ai Martiri Vimercatesi. Per l'occasione Anpi rilascerà “Il Passaporto della Liberazione”. Primo gruppo alle 10.30; secondo gruppo alle 15. Durata 120 minuti, 4 km circa, adatto a tutti.

A cura di Michele Losi (Progetto Just walking - Campsirago Residenza). Ogni partecipante avrà a disposizione una cuffia per seguire il racconto durante la camminata. Partecipazione gratuita con prenotazione consigliata: Ufficio Cultura 0396659488, cultura@comune.vimercate.mb.it

Il quadro con Bansky che parla ai giovani

Durante la conferenza di questa mattina è stato anche presentato ufficialmente un quadro realizzato dall'artista vimercatese Emilio Gianni in occasione dell'80esimo anniversario della Liberazione.

Un'opera straordinaria, che crea un ponte tra i giovani partigiani del 1945 e i ragazzi di oggi, rimarcando anche una distanza che deve essere colmata per non perdere la memoria.

"Ho accettato con entusiasmo ed emozione questo incarico, interrogandomi su chi fosse il pubblico a cui rivolgersi - ha spiegato Emilio Gianni - Ho pensato naturalmente ai giovani e mi sono detto che la semplice riproduzione delle gesta dei partigiani avrebbe rischiato di fare una semplice fotografia del passato. Ho voluto dare quindi ai partigiani un'immagine senza tempo. Ho utilizzato la figura del partigiano del famoso illustratore Mauro Biani, un'icona che racchiude tutti i partigiani. E poi ho utilizzato i personaggi di Bansky perché sono noti, informali, Facendo fare loro un gesto simbolico. Nell'altra parte del quadro ho messo i giovani di oggi, con i gesti della quotidianità (tutti con lo smartphone in mano, ndr) di queste nuove generazioni. Una differenza che non vuole essere polemica, ma che ci dà una fotografia delle differenze tra i giovani di allora e quelli di oggi".

La "Mostra partigiana"

Prosegue infine, fino al 26 aprile, nella galleria della Biblioteca civica, la "Mostra partigiana" che racconta con documenti e immagini la lotta partigiana a Vimercate fino all'epilogo del 28 aprile del 1945 con la cattura, il processo a Palazzo Trotti e la fucilazione in piazza Unità d'Italia del gerarca fascista Roberto Farinacci.

Il 10 maggio appuntamento con un progetto realizzato con le scuole

Prossimo appuntamento, con giovani e giovanissimi, il 10 maggio, nell'auditorium della biblioteca dove è prevista la presentazione di un un e-book sull'articolo 21 della Costituzione e “Censura fascista e libertà di manifestazione di pensiero oggi" , realizzato dalle cinque classi della secondaria di primo grado "Don Saltini" e da due classi dell'istituto superiore "Einstein".