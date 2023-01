La Lotteria Italia premia anche la Brianza. Nel corso della serata di ieri, venerdì 6 gennaio, sono stati infatti estratti i biglietti vincenti di tutte le categorie. E' Bologna a festeggiare il primo premio, quello da cinque milioni di euro, mentre in Brianza sono arrivati tre premi di terza categoria, quelli da 20mila euro ciascuno.

Di seguito il dettaglio dei tre biglietti fortunati in Brianza:

Estratto il biglietto serie B numero 441064 venduto a Busnago

Estratto il biglietto serie A numero 413538 venduto a Veduggio

Infine estratto il biglietto serie N numero 313402 venduto a Cornate d'Adda

I cinque premi più alti

Per quanto riguarda i premi più alti come detto il primo premio da 5 milioni di euro è andato a Roma con il biglietto D 271862 venduto a Bologna.

Ad aggiudicarsi il secondo premio, che vale 2,5 milioni di euro, è stato il biglietto L 486158 venduto a Roma. Il terzo premio della Lotteria, da 2 milioni di euro, è andato al biglietto L 349605 venduto a Fonte Nuova (Rm).

Il quarto premio, da 1,5 milioni di euro, è del biglietto E 004737 venduto a Roma. Infine il quinto premio, che vale un milione di euro, se lo è aggiudicato il biglietto L 492408 venduto a Parma.

Cosa fare in caso di vincita

Chi ha vinto alla lotteria (tutti i premi, di prima, seconda e terza categoria), ha 180 giorni di tempo per riscuotere il premio. Per farlo è necessario presentare il tagliando vincente, integro e in originale, agli sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, o inviandolo — a rischio del possessore — all’Ufficio Premi, indicandole generalità, l’indirizzo del richiedente e le modalità di pagamento richieste (assegno circolare, bonifico bancario o postale).

Stesso discorso per i premi vinti con un biglietto acquistato online: in questo caso è necessario presentare un documento di identità valido, il codice fiscale e la stampa del promemoria di gioco oppure del codice univoco della giocata vincente.