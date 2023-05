Da qualche settimana, dopo essere stata restaurata, è stata restituita alla devozione degli agratesi la Madonna del Piave che si trova all’angolo tra via Dante e via Virgilio, in una cappelletta che sorge all’interno del giardino di villa Angiolini, accessibile dalla strada.

La Madonna del Piave restituita agli agratesi dopo il restauro

Su richiesta di alcuni parrocchiani infatti la Comunità pastorale “Casa di Betania” di Agrate aveva attivato una raccolta fondi, attraverso la Fondazione della Comunità Monza e Brianza, per finanziare l’intervento di restauro. Intervento che è stato affidato a un’artista monzese, Laura Ferrario, che ha provveduto alla pulitura e consolidamento del dipinto, all’estrazione e sostituzione delle viti arrugginite, alla chiusura delle fessure nel legno, all’integrazione pittorica reversibile a rigatino. E’ stato restaurato anche il telaio in ottone e sostituito il vetro, in modo che l’affresco si conservi al meglio in futuro. Dal lavoro di restauro è inoltre emersa una firma, “Rondi”, ma le ricerche non hanno per ora permesso di individuare l’artista.

Le origini dell'opera

Le notizie sulle origini di questa cappella non provengano da fonti documentate, ma da ricordi personali di alcuni abitanti di Agrate. Si narra che sia stata realizzata subito dopo la prima guerra mondiale, per volontà dei proprietari della villa Angiolini, grati alla Vergine per il ritorno dal fronte dei propri figli.

In effetti il dipinto mostra una Madonna in trono che, sostenuta da angeli, levita nel cielo ma distende il suo manto protettivo su un paesaggio montano, con una pianura attraversata da un fiume e con i resti di alcune trincee. L’edicola è, infatti, dedicata alla Madonna del Piave - Regina del Pasubio. Proprio su questo massiccio montuoso, dal 1915 al 1918, i soldati italiani difesero il confine contro gli austriaci, senza che il massiccio venisse mai conquistato.

La benedizione

La benedizione dell'opera, ora restaurata, si terrà il prossimo 31 maggio, in occasione della celebrazione della chiusura del mese mariano. L'appuntamento è alle 20.30 presso la cappelletta.