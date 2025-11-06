Nel 2023 avevano trovato uno spazio per una sezione dedicata ai manga. Non solo, avevano ancxhe organizzato un corso di sisegno e tecniche manga che aveva conquistato i ragazzi. Oggi, a fronte di un pubblico che continua a interessarsi a questo genere, in Medateca ritorna il corso di disegno per fumetti, edizione 2025.

La magia ritorna: al via il corso di disegno per fumetti 2025

Questa volta, tocca al fumetto! Nuovo dizecca, arriva il corso di disegno per fumetti proposto dalla Biblioteca di Meda per ragazzi dagli 11 ai 13 anni. Durante il corso, i partecipanti potranno dare vita ai propri personaggi e disegnare le proprie storie, apprendendo le tecniche fondamentali del disegno fumettistico. Il corso sarà svolto in collaborazione col prestigioso Centro Fumetto Andrea Pazienza, importante punto di riferimento italiano per il mondo Comics.

Calendario:

– Sabato 8, 15, 22, 29 novembre 2025

– Sabato 6 dicembre 2025

– Orario: dalle 15:00 alle 17:30

Iscrizioni dal 29 ottobre 2025, tramite app C’è Posto o sul sito

https://urlsand.esvalabs.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.brianzabiblioteche.it&e=a39aa7eb&h=43d638bd&f=y&p=y.

La partecipazione è completamente gratuita.

L’impegno della biblioteca comunale nei confronti dei giovani prosegue da ormai 3 anni e si sta traducendo in un intenso lavoro di ampliamento delle iniziative dedicate ai teenager.

Per gli amanti dei giochi da tavolo, ad esempio la Medateca propone lo SPAZIO GAMES TIME. Nel mese di novembre 2025, in occasione dell’International Games Month, lo Spazio Games Time si arricchisce di nuove proposte ludiche. I partecipanti potranno scoprire tanti giochi e partecipare alla sfida “MGB: mi gioco la biblioteca”, accumulando punti extra per ogni evento a tema. In programmazione una prima Gaming Night per sottolineare al meglio le possibilità di divertimento e socialità che offrono i giochi in scatola.

Appuntamenti al venerdì, dalle 16:30 alle 18:30:

– 7 novembre: DIXIT

– 14 novembre: BUMUNTU

– 21 novembre: HAPPY CITY

– 28 novembre: CLUEDO

Lettura e confronto

Per chi ama leggere e confrontarsi insieme, c’è il MEDAteen – BOOK CLUB, gruppo di lettura per ragazzi dai 13 anni si riunisce mercoledì 19 novembre 2025 alle ore 17:30 presso la Medateca. Il libro del mese è “Il Capanno di Ash” di Jen Wang, una storia delicata e tormentata che affronta temi di identità, cambiamento climatico e crescita personale. Ash, in ansia per il futuro e alla ricerca della propria identità, intraprende un viaggio alla scoperta del capanno segreto del nonno, un luogo che rappresenta sicurezza e felicità. Un percorso di scoperta di sé e delle proprie verità.

Proseguono anche gli appuntamenti del gruppo di lettura per adulti con “Giovedì tra le righe”, organizzato dall’Associazione “Amici della Medateca”.

L’Assessore alla Cultura, Fabio Mariani: