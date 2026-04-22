La maxi area di cantiere di Pedemontana per gli ultimi metri della tratta C

Un’area enorme, impressionante, che si sviluppa a Vimercate, lungo via Motta, da Cascina Castellazzo fino a Cascina Corrada (in territorio di Usmate Velate), per una larghezza di diverse centinaia di metri e una larghezza di decine.

Area di cantiere da brividi per gli ultimi metri della tratta C di Pedemontana

Un impatto da brividi per l’area di cantiere in fase di allestimento dalla scorsa settimana per la realizzazione degli ultimi metri della tratta C di Pedemontana.

Tratta che, come noto si concluderà formalmente a Velasca, all’imbocco della Tangenziale Est, ma che di fatto scavalcherà la stessa tangenziale, verso Est, per alcune centinaia di metri, attestandosi, con gli svicoli, nelle aree agricole accanto a via Motta, dove in futuro dovrebbe poi allacciarsi alla tratta di Dbreve (se e quando verrà realizzata).

Recinzione a perdita d’occhio

In tanti nei giorni scorsi transitando lungo via Motta si sono chiesti a cosa servisse quella recinzione arancione a perdita d’occhio. La risposta, come detto, la si trova nel progetto dell’enorme svincolo previsto tra Velasca, la Tangenziale e Usmate Velate. Intervento che prevede di fatto lo spostamento verso Est dell’asse di via Motta con anche la realizzazione di una nuova rotatoria.

Lo svincolo tra la tratta C e la Tangenziale Est

Uno svincolo le cui dimensioni, peraltro, sono state ridotte rispetto alle previsioni iniziali anche grazie all’intervento e alle proposte di modifica avanzate dall’Amministrazione comunale di Vimercate e accolte da Cal (Concessione autostradali lombarde).

Alcune rampe in particolare sono state eliminate (con conseguente allontanamento dell’autostrada dall’abitato di Velasca) mentre è stato reintrodotto sulla Tangenziale Est lo svincolo di entrata e uscita di Vimercate Nord che una prima versione del progetto della tratta C si era di fatto «mangiato».