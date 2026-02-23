La Medateca non smette di crescere

Si chiude con risultati positivi il bilancio delle attività della Medateca per l’anno 2025. La biblioteca di Meda ha registrato 73.700 prestiti totali e 16.645 utenti, numeri che la confermano come luogo d’incontro centrale per l’intera comunità.

Il 2025 in numeri

Nel corso dell’anno sono stati realizzati complessivamente 281 incontri, tra attività rivolte alle scuole e iniziative a utenza libera (con ben 127 appuntamenti culturali), superando le previsioni iniziali e testimoniando una progettualità capace di intercettare pubblici diversi per età, interessi e bisogni. A questi dati si aggiungono quelli relativi alle collezioni: nel 2025 sono entrati in biblioteca oltre 2.300 nuovi libri, 30 Dvd, 39 periodici in abbonamento, quotidiani nazionali e periodici locali. Particolarmente significativo l’investimento sulle raccolte rivolte ai più giovani: 150 tra fumetti e manga e 90 libri prescolari, a conferma di una strategia culturale che guarda con attenzione ai linguaggi delle nuove generazioni. Significativi sono anche i prestiti digitali di ebook, quotidiani e riviste nazionali e internazionali attraverso la piattaforma Mlol.

L’attenzione verso i giovani

Tra le iniziative di maggiore impatto del 2025 si distingue il progetto “La lettura si fa grande. Reloaded”, presentato dalla Medateca in risposta all’Avviso Unico Cultura promosso da Regione Lombardia e ammesso al finanziamento dalla commissione regionale. Il progetto nasce con l’obiettivo di sperimentare nuovi linguaggi per avvicinare alla lettura pubblici diversi, con un’attenzione particolare ai giovani. Grazie al contributo regionale è stato possibile realizzare, tra novembre e dicembre 2025, un ciclo di 5 incontri sul disegno del fumetto condotto dal Centro del Fumetto Andrea Pazienza di Cremona, rivolto a ragazzi in età di scuola secondaria di primo grado. L’iniziativa ha riscosso un entusiasmo tale da generare immediate richieste di replica da parte di famiglie e partecipanti. Al termine del corso è stata allestita in biblioteca una mostra con le tavole realizzate dai ragazzi, inaugurata in occasione di una conferenza aperta alla cittadinanza durante la quale sono state presentate le novità editoriali provenienti direttamente da Lucca Comics and Games.

Non solo lettura, ma anche giochi

Per tutto il 2025 è proseguito il progetto “Spazio Games Time”, realizzato in collaborazione con la Cooperativa CAeB, che ha visto la partecipazione di ragazzi dagli 11 ai 19 anni ad attività di giochi da tavolo organizzate in biblioteca. L’offerta si è arricchita con campagne di giochi di ruolo Dungeons & Dragons, in una scommessa culturale consapevole: raggiungere il pubblico adolescente, tradizionalmente difficile da coinvolgere, attraverso i suoi stessi linguaggi e interessi. Nel mese di novembre, in occasione dell’International Games Month, la Medateca ha partecipato – in collaborazione con il sistema bibliotecario BrianzaBiblioteche – a una serie di tornei di giochi da tavolo, allestendo anche una mostra nell’atrio per presentare l’intero patrimonio ludico disponibile per il gioco libero. A luglio, durante la serata estiva di Medaestate, la Medateca ha proposto una campagna di giochi da tavolo per teenagers accompagnata da un’esposizione di fumetti selezionati dalla collezione locale, portando la biblioteca anche negli spazi della città.

Il gruppo di lettura si allarga

Il Book Club Medateen – il gruppo di lettura per adolescenti attivo in continuità dal 2024 – si è rinnovato in primavera con un nuovo nome e un nuovo logo, creati dai partecipanti stessi. L’iniziativa ha allargato la propria comunità a chiunque abbia interesse per la letteratura per giovani adulti: genitori, educatori, insegnanti, curiosi. La partecipazione è libera, senza iscrizione preliminare e senza vincoli di frequenza. Negli ultimi mesi dell’anno sono stati definiti i presupposti formali per l’avvio di “Bookast, se lo ascolti lo leggi!”, un concorso rivolto agli alunni delle scuole secondarie di primo grado che premierà il miglior podcast di promozione della lettura, realizzato in collaborazione con l’associazione Amici della Medateca.

La partecipazione delle scuole

La collaborazione con gli Istituti scolastici ha raggiunto nel 2025 i 154 incontri, coinvolgendo ogni ordine e grado: 5 incontri con i nidi, 21 con le scuole dell’infanzia, 37 con le primarie, 44 con le secondarie di primo grado, 39 con le secondarie di secondo grado, più 8 uscite del progetto “Medateca a 4 ruote”, che porta mensilmente libri selezionati direttamente nelle scuole dell’infanzia e negli asili nido. Di particolare rilievo, nei primi mesi del 2025, la concretizzazione di un innovativo progetto di sinergia territoriale avviato grazie alla convenzione stipulata a fine 2024 tra il Comune di Meda e il liceo Marie Curie: un’azione formativa di Pcto che ha coinvolto alcuni studenti in attività di tutoraggio specialistico, portando all’avvio di una biblioteca scolastica cogestita dagli studenti stessi all’interno del proprio istituto.

Un luogo di incontro per la comunità

I 127 incontri a utenza libera hanno confermato la Medateca come luogo di partecipazione e incontro per tutta la cittadinanza. In primavera, il ciclo di approfondimento letterario su Giacomo Leopardi, organizzato in collaborazione con il professore Marco Proserpio, ha registrato una presenza costante e partecipe. Durante i mesi estivi, due edizioni di laboratori di Caviardage hanno proposto ad adulti e ragazzi un metodo originale di riscrittura creativa a partire da testi stampati.

Storie da mito

Per i bambini da 6 a 9 anni, gli appuntamenti “Storie da mito”, che avvengono un venerdì al mese, hanno fatto segnare il tutto esaurito con lista d’attesa. Da ottobre, il ciclo è proseguito con “C’era una volta un pezzo di legno”, lettura a capitoli di Pinocchio, che si concluderà con un laboratorio in cui i ragazzi realizzeranno il proprio burattino. Per l’occasione, un artigiano del legno di Meda, venuto a conoscenza dell’iniziativa, ha donato burattini di sua creazione per i partecipanti: un gesto che racconta bene come la Medateca sappia generare sinergie positive nella comunità.

L’incontro con le associazioni del territorio

La biblioteca ha ospitato durante tutto l’anno incontri culturali organizzati da associazioni locali – tra cui la mostra dei Giovani Pittori Crescono e la personale del fotografo Longoni – e ha collaborato attivamente con l’Associazione Amici della Medateca per il mercatino mensile del libro usato, mostre tematiche e letture in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne. Sono state proposte bibliografie ragionate, vetrine e scaffali tematici, fisici e digitali, ed esposizioni di materiale in sede, su temi accuratamente selezionati come ricorrenze istituzionali, anniversari, premi letterari e cinematografici, eventi e molto altro.

A dicembre, la giornalista locale Giulia De Maio ha scelto la Medateca per presentare la sua opera prima “L’amore arriverà”, in due incontri che hanno registrato il tutto esaurito. Prosegue infine con successo il progetto “Storie in attesa”, che porta la promozione della lettura nelle sale d’attesa dei pediatri locali nell’ambito del programma nazionale “Nati per Leggere”, così come gli appuntamenti “Leggimi piano… cantami in rima”, rivolti a genitori e bambini fino a 18 mesi.

Le parole dell’Amministrazione

L’assessore alla Cultura e alla Medateca, Fabio Mariani, ha preso la parola per esprimere il proprio orgoglio verso la crescita della biblioteca: