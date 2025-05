La merenda di una volta con l'Aido Biassono

La "merenda di una volta" a base di pane e marmellata offerta dall'Aido Biassono in occasione dei 45 anni di fondazione del sodalizio.

Merenda con l'Aido

E' la simpatica e gustosa iniziativa proposta dal gruppo comunale che si è svolta nel cortile del Museo Civico "Carlo Verri" alla quale hanno partecipato anche il presidente del Museo, l'architetto Andrea Anzani, e l'assessore al Welfare, Servizi alla Persona, Commercio e Attività produttive, Silvia Manzoni. In occasione del 45esimo anno dalla sua fondazione il gruppo comunale Aido di Biassono, guidato ora dalla presidente Giuliana Bedoni, ha avuto un’idea originale organizzando la "merenda di una volta" con pane e marmellata per i bambini e i loro genitori presso il Museo “Carlo Verri” di Biassono.

Divertimento e cultura

Dopo la merenda c'era la possibilità di fare una visita guidata al museo a cura dei soci del Gral e del Museo Carlo Verri. "Quindi divertimento e cultura per i piccoli, una saporita merenda e l’occasione anche per i volontari dell’Aido di parlare ai loro genitori e accompagnatori della donazione degli organi, tessuti e cellule al fine di trapianto - spiegano i volontari - Ogni anno in Italia si fanno circa 350-400 trapianti a bambini in età pediatrica, ovvero sotto i dieci anni. Questo grazie alla generosità di genitori sensibili che, avendo purtroppo perso i loro bambini in incidenti o gravi malattie incurabili, hanno però deciso di risparmiare la sofferenza che loro hanno provato ad altri genitori con i bambini in lista d’attesa per un trapianto salvavita e donato quindi gli organi dei loro angioletti volati in cielo. Un bel gesto di carità che può aiutare ad attenuare il dolore con il pensiero di aver fatto un’opera buona, ma anche un gesto di solidarietà civile e di cittadinanza attiva e consapevole che merita la stima ed il rispetto di tutti noi".

