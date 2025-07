L'opera

L’esponente azzurro Jacopo Dozio ha presentato in aula al Pirellone un ordine del giorno sulla M2

«Il prolungamento della metropolitana M2 da Cologno Monzese a Vimercate è fondamentale ed è per questo che ho presentato un ordine del giorno in consiglio affinché Regione Lombardia si attivi per il completamento del progetto di fattibilità tecnico-economica propedeutico alla realizzazione dell’opera».

«La metro fino a Vimercate è indispensabile, completiamo lo studio di fattibilità»

Così in una nota il consigliere regionale Jacopo Dozio di Forza Italia. L’esponente azzurro ha infatti presentato in aula al Pirellone in queste ore, durante l'approvazione dell'assestamento di bilancio regionale, il documento spiegando come «questa infrastruttura sarebbe strategica per i pendolari che si spostano quotidianamente dalla Brianza Est fino a Milano e viceversa aumentando le possibilità di trasporto pubblico e diminuendo l’utilizzo di mezzi privati».

Allo stato attuale infatti sono attive due linee ferroviarie che da Lecco e Ponte San Pietro (via Carnate) che conducono a Milano, oltre a un servizio autobus che porta da Cologno fino a Gessate.