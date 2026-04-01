La metrotranvia costa 120 milioni in più, l’opera potrebbe fermarsi a Nova Milanese. Durante l’assemblea di ieri, martedì, i sindaci della Brianza hanno chiesto chiarezza e garanzie sul completamento della Milano-Seregno La riunione

Nella mattinata di ieri, martedì, si è svolta, presso la Città Metropolitana di Milano, una riunione alla presenza della Consigliera delegata ai Trasporti, Daniela Caputo, dei dirigenti competenti e dei rappresentanti di tutti i Comuni interessati dal tracciato della metrotranvia Milano–Seregno.

Calcolati 120 milioni di extracosti

Alberto Rossi (Seregno), Carlo Moscatelli (Desio) e Fabrizio Pagani (Nova Milanese), hanno emesso un comunicato congiunto per spiegare quanto emerso e la loro posizione: Dopo la riunione i sindaci della Brianza,, hanno emesso un comunicato congiunto per spiegare quanto emerso e la loro posizione

“Nel corso dell’incontro è emerso con chiarezza un dato estremamente preoccupante – hanno spiegato i tre sindaci – a fronte del caro materiali, dell’adeguamento prezzi e delle varianti, si registrano oggi extracosti di 120 milioni di euro. Questo porta ad un aumento dei costi di quasi il 50% sull’intera opera. Tutti i Comuni della tratta si sono resi pienamente disponibili a condividere tutti i passaggi possibili con enti sovraordinati per il reperimento delle risorse (che, è perfino superfluo dirlo, non possono essere a carico dei Comuni stessi alla luce delle cifre di cui si parla)”.

L’ipotesi dello stralcio

L’aspetto più preoccupante è che l’opera di riqualificazione, considerati i costi elevati, potrebbe fermarsi ben prima del capolinea di Seregno:

Tra le teoriche ipotesi di studio emerse sul futuro, si è parlato di “lotti funzionali” e di stralci dell’appalto che prevedano per un discorso di contenimento di costi la realizzazione dell’opera fino a Paderno, o eventualmente fino a Nova, escludendo la Brianza o gran parte di essa. E ci è voluto un po’ a comprendere che non si trattava di un pesce d’aprile anticipato – hanno continuato i tre sindaci – Non stiamo parlando di una situazione in cui sono partiti i lavori da Milano, e arrivati a metà, qualcuno dice: “spiace, non ci sono più soldi, non si va avanti se non cambiano certe cose”: un simile scenario, estremamente spiacevole, porterebbe ad altre valutazioni. Qui siamo però in una situazione in cui in Brianza abbiamo decine di cantieri e microcantieri aperti (partiti proprio dai nostri Comuni!), città divise a metà, strade chiuse senza che nessuno ci lavori da mesi o da anni, a seconda dei casi. Per non parlare dell’ecomostro di deposito tram già costruito su un’area verde (quantomeno anni fa si è riusciti ad ottenere il dimezzamento delle altezze) al confine tra Seregno e Desio, che si troverebbe in questo scenario ad essere totalmente inutile, dato che i tram si fermerebbero tre Comuni prima.

La ferma reazione dei sindaci

L’ipotesi dello “stralcio della Brianza” è categoricamente respinta dai sindaci Rossi, Moscatelli e Pagani:

Ora, visto che è totalmente fantascientifico pensare che si dica “scusate, ci siamo sbagliati, in un mese vi ridiamo soldi, asfaltiamo e riportiamo tutto come prima”, deve essere estremamente chiaro che i nostri comuni non solo non prenderanno minimamente in considerazione qualsiasi ipotesi che contempli questo scenario, ma faranno in ogni modo, a ogni tavolo, e con qualsiasi azione possibile, valere le ragioni di Città che si ritrovano nella situazione sopra descritta e che non possono che ribadire che stando così le cose, quest’opera va finita, e la Brianza non può essere “stralciata” solo perché sono emerse delle evidenti criticità finanziarie.

L’appoggio degli altri sindaci della tratta

Abbiamo fatto valere queste considerazioni, e siamo stati lieti di apprendere che tutti i nostri colleghi sindaci del milanese ci hanno appoggiato in queste considerazioni, così come la Consigliera delegata di Città Metropolitana Daniela Caputo – hanno aggiunto i tre sindaci della Brianza – Abbiamo anche registrato positivamente l’apertura al discorso di ristori per i commercianti coinvolti dalla tratta, su cui continuiamo a sottolineare l’esigenza e urgenza.

“Inaccettabile si penalizzi la Brianza”

L’auspicio è che si trovi il modo di portare a termine la metrotranvia come da progetto originario nei tempi previsti: