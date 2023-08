La metrotranvia fa "traslocare" la rete fognaria

A causa del cantiere della metrotranvia Milano-Desio-Seregno, BrianzAcque ha deciso di spostare propedeuticamente la linea fognaria lungo un tratto di via Milano a Desio. Dal 24 agosto previste alcune deviazioni alla circolazione

Gli effetti della metrotranvia sulla rete fognaria

Dal 24 agosto sono in programma alcune variazioni alla circolazione lungo via Milano a Desio, in particolare nel tratto compreso tra le vie Ambrosoli e San Vincenzo de’ Paoli, per consentire le operazioni di spostamento e rifacimento della nuova linea fognaria, a cura della società Brianzacque, gestore del servizio idrico integrato comunale, che al momento interferisce con il futuro cantiere della Metrotranvia Milano-Desio-Seregno.

Il cronoprogramma prevede diverse fasi di lavorazione con indicazione dei diversi tempi di durata, indicativamente un arco temporale di 12 settimane, salvo ritardi o imprevisti dovuti a cause di forza maggiore. Tale operazione, effettuata con la classica tecnica dello scavo a cielo aperto, comporta la necessità di ipotizzare alcuni percorsi alternativi conseguenti alla chiusura della direttrice di marcia proveniente da Nova Milanese. L'ordinanza Per meglio disciplinare la circolazione, il Comune di Desio ha emesso un’ordinanza che prevede, dalle 8 del 24 agosto, sino al termine delle opere e conseguenti interventi di ripristino delle sedi stradali, in via Milano lungo il tratto di carreggiata interessato dai lavori (intersezione stradale con via Ambrosoli/via San Vincenzo de’ Paoli):

- il senso unico di marcia in direzione sud, verso il territorio di Nova Milanese;

- il divieto di accesso sulla via Milano all’altezza della via Ambrosoli per il flusso veicolare diretto verso nord, con obbligo di deviazione, secondo i percorsi alternativi indicati, sulla via Ambrosoli;

- il divieto di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati, lungo la corsia di marcia interessata dal cantiere;

- l’interdizione della corsia sud di via San Vincenzo de’ Paoli che conduce all’intersezione semaforica con via Milano (sarà tracciata una canalizzazione alternativa creando un doppio senso di marcia nella corsia nord della stessa via, con opportune modifiche strutturali all’isola di traffico presente nell’area semaforica);

- nello stesso tratto, a causa del notevole restringimento della platea stradale, verrà precluso il transito pedonale con obbligo di passaggio sui soli percorsi lasciati accessibili;

- durante l’esecuzione dei lavori , nel tratto stradale compreso tra le intersezioni di via Milano/Ambrosoli e via Milano/San Vincenzo de’ Paoli soggetta a manomissione, il limite massimo di velocità viene ridotto a 30 Km/h;

- i veicoli che percorrono le strade che incrociano la via Milano dovranno attenersi alle prescrizioni di obbligo di svolta a destra o a sinistra, a seconda della segnaletica di limitazione indicata;

- il divieto di sosta, su entrambi i lati di via Oslavia, soggetta ad itinerario alternativo per la direzione nord verso il territorio di Seregno, per garantire un adeguato flusso di traffico sui due sensi di marcia.