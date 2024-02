La Milano-Meda chiude in un tratto per 5 notti al traffico

Da lunedì la Milano-Meda chiuderà per cinque notti al traffico per dei lavori di potenziamento

Cantiere sulla Milano-Meda

Cinque notti di chiusura per la SP ex SS 35 nord "dei Giovi" (Milano-Meda). La Città metropolitana di Milano ha emesso un’ordinanza per la chiusura di entrambe le carreggiate Nord e Sud nel tratto compreso tra il Km 129+000 e 129+200, dal 26 febbraio all'1 marzo 2024 (5 notti), esclusivamente in orario notturno, tra le 22 e le 5. E’ stata disposta una viabilità alternativa, come da mappa allegata e da opportune indicazioni stradali in loco.

La chiusura si rende necessaria nell’ambito dei lavori di potenziamento della quarta corsia dinamica del tratto tra lo svincolo di viale Certosa e lo svincolo di Sesto San Giovanni dell’autostrada A4 Torino – Trieste, per la rimozione di passerella pedonale di cantiere, installata all’intradosso del sottopasso autostradale, lungo la SP ex SS 35 N al Km 129+100; saranno installati dei sollevatori telescopici su entrambe le carreggiate della Sp ex SS 35 N in corrispondenza del sottopasso autostradale A4 Torino – Trieste; da qui la necessità della chiusura notturna.