La ministra Locatelli in visita al Lav di Bovisio Masciago: "Una realtà straordinaria". Oggi, giovedì, la calorosa accoglienza degli utenti del centro diurno che hanno ricevuto l'invito ad Assisi per il G7 - Inclusione e Disabilità

La visita della ministra

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

La ministra per le disabilità Alessandra Locatelli è stata accolta con calore dagli utenti del Laboratorio Arti visive di Bovisio Masciago. Oggi, giovedì, l'esponente del Governo ha trascorso il pomeriggio insieme ai 18 frequentatori dello spazio gestito dalla cooperativa sociale Tre Effe Onlus al piano terra della ex scuola di via Isonzo. Ad accompagnare la visita guidata c'erano Simone Marchese, coordinatore della cooperativa e Antonio Serra, responsabile del Lav.

Associazioni e autorità presenti

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Presenti anche l'associazione Genitori ragazzi disabili con il presidente Giuseppe Fasoli, storicamente legata al servizio operativo a Masciago da decenni e l'associazione Baule Verde che coinvolge i ragazzi disabili nelle visite guidate in Villa Zari. C'erano anche il sindaco Giovanni Sartori insieme agli assessori, Polizia Locale e Carabinieri della Compagnia di Desio.

La visita al laboratorio

Durante il percorso la ministra ha potuto ammirare i numerosi lavori frutto della creatività degli utenti che nei laboratori si impegnano per far emergere al meglio i propri talenti: ecco allora ritratti, disegni, tavole colorate, un grande cartellone dedicato alla primavera. Poi è stato il momento della musica e della poesia con tutti i presenti che hanno cantato una canzone insieme alla ministra.

L'invito al G7

La carta vincente del Lav è il forte legame con il territorio. Gli utenti infatti frequentano spesso le strade cittadine allietando passanti e negozianti con canzoni, poesie, chiacchierate e momenti di svago. La ministra si è complimentata per il lavoro e le interessanti iniziative del Lav, quindi ha invitato tutti ad Assisi per partecipare al primo G7 - Inclusione e Disabilità che si terrà dal 14 al 16 ottobre.

"Una realtà straordinaria"