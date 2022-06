Una vita dedicata all’insegnamento, alla crescita dei più piccoli. Ora tempo di riposare, con al consapevolezza però di aver lasciato un segno in generazioni di ragazzi ed ex ragazzi.

La mitica maestra Mari saluta dopo 41 anni

Ultimissimi giorni di insegnamento per Maria Grazia Colombo, per tutti la mitica maestra Mari della scuola primaria «Don Milani» di Vimercate. Un separazione difficile e commovente la sua dai bimbi della 2B, che ha accompagnato egli ultimi due anni.

Bimbi e genitori che l’hanno voluta salutare anche attraverso le pagine del nostro Giornale, anche attraverso i messaggi che pubblichiamo qui di seguito.

«I messaggi scritti dai genitori e dai bimbi della 2B della Don Milani sono emblematici dell’affetto che ci lega alla spettacolare maestra Maria Grazia Colombo - scrivono le mamme e i papà - che con la maestra Michela Ornaghi, ha sostenuto i nostri bambini in questi due anni. I nostri figli sono usciti un venerdì pomeriggio dalla scuola dell’infanzia e non l’hanno più rivista, chiusi per mesi in casa: sono stati catapultati alla primaria senza la continuità, ma la maestra Maria Grazia li ha saputi accogliere e sostenere, facendoli sentire sempre adeguati, insegnandogli a fare gruppo e rendendo la scuola un posto dove imparare cose affascinati con gioia tra amici».

«Una maestra - continuano - sempre positiva, forte, volitiva, ma anche dolce, simpatica e impeccabilmente vestita (le mamme l’ammirano tutte). Per noi genitori, sentire ai colloqui come le fatiche di ognuno dei nostri figli, non fossero un problema, ma stimolo per un percorso da fare insieme, è stato straordinario. Tutta la 2B è felice per il nuovo inizio della nostra carissima Mari (come la chiamano i bimbi), ma speriamo che ogni tanto ci venga a trovare per qualche laboratorio o solo per un saluto».

I messaggi

Di seguito alcuni pensieri per la maestra Mari da genitori e alunni.

La pensione è un traguardo professionale importante ma anche un nuovo inizio: una speciale nuova rinascita che le auguriamo di vivere a pieno sin dai primi giorni ! Grazie per l’attenzione e per gli insegnamenti che ha donato al nostro Dario !

La sua franchezza e la sua energia ci sono arrivate dritte al cuore. We love you Mary Grace

️Matilde

Grazie per la pazienza avuta in questi 2 anni e di averci accompagnato in questa nuova avventura... ti auguriamo tutto il meglio per il futuro e speriamo di vederci presto.

Tommaso

Ti voglio bene Mari

Arianna

La matematica non è la mia materia preferita ma tu sei riuscita a renderla piacevole!!! Mi mancherai!!! F.

La fortuna di aver avuto una maestra come te ! Grazie di tutto !

Andrea P.

E’ stata un punto di riferimento, grazie , dal profondo del mio cuore , per aver contribuito alla crescita di Eleonora.

Buona pensione, Maria Grazia. Ci mancherai!

Thomas

Grazie Maria Grazia! Ti voglio bene.

Gabriel

Rimarrà sempre nei nostri cuori con tanto affetto per tutto quello che ha donato umanamente e professionalmente a Debora e Giorgio. GRAZIE DI TUTTO!

Debora e Giorgio

Ciao Maria Grazia, grazie per questi due splendidi anni! Speriamo questo sia un arrivederci e ti auguriamo di goderti la tua pensione. Un abbraccio

Alessandra

Grazie Maria Grazia, per questi due anni ❤️ da A.

Nelle notti stellate, penserò a te esprimendo un desiderio di rivederti presto.

Anita P.

Ciao Maria Grazia! È stato bello conoscerti! Rimarrai per sempre nei nostri cuori! Ti vogliamo bene!

Aurora

Grazie per la Sua simpatia, per la Sua presenza e per aver aiutato i nostri bambini a crescere ogni giorno di più. Maestre come Lei se ne incontrano raramente e noi abbiamo avuto la fortuna di averla.

Leonardo

Grazie maestra Maria Grazia per il costante incoraggiamento e sostegno

Francesco

Grazie Maria Grazia, di tutto

Rosy

Maria Grazia ti ringraziamo per aver condiviso con noi tante conoscenze ed esperienze in questi due anni. Ci mancherai tanto!

Simone

Mi spiace che ciò che farò non sarà più quello che faremo insieme ma quello che mi hai insegnato mi rimarrà sempre. Ti auguriamo il meglio per il tuo futuro!

Agata

Cara Maria Grazia ti abbiamo voluto bene fin dal primo giorno, resterai sempre nei nostri ricordi e nei nostri cuori. Grazie di tutto. Un abbraccio

Gabriele

Cara Maria Grazia, ti auguriamo un nuovo percorso sereno e pieno di curiosità. Grazie di cuore per la passione che hai trasmesso a Leo e a tutti i bimbi.

Ne faremo tesoro!

Leo C.

Grazie Maria Grazia, sei nel mio cuore. Marco

Ciao Maria Grazia goditi il meritato riposo. Buone vacanze e buona pensione. Mi mancherai. W la matematica !!!

Andrea B.

Per ogni scarpa che hai legato, per tutta la dolcezza che ci hai donato, per averci spiegato come condividere, senza smettere mai di sorridere, per averci insegnato cos'è la lealtà, con grande semplicità, per esserci stata sempre accanto, ti siamo grati e non sai quanto. G.

Grazie Maestra Maria Grazia. M.

Cara Maria Grazia, ci mancherai tanto, sei una bravissima Maestra, mi hai insegnato un sacco di cose, in modo sempre simpatico e carino. Ti voglio bene e ci rivedremo presto.

Alessandro