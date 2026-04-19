“La musica mi ha salvato dalla depressione”

“Dopo sette anni di silenzio, torno per ripartire da zero”. Così il desiano Alberto “Tera” Foggetta ha annunciato di voler riconquistare una sua vecchia fiamma, la musica, che non ha mai scordato. Dal 2018 si è lasciato indietro molte cose, ma quella è rimasta e l’ha aiutato a superare un periodo buio della vita. Oggi, dopo quei momenti, il cantante 40enne abita a Bovisio Masciago ed è di nuovo concentrato su quello che gli piace fare, mentre lavora al secondo album e a un libro.

Alberto “Tera” Foggetta riparte da zero grazie alla musica

Superati i momenti bui grazie alla musica, Alberto “Tera” Foggetta confessa che ricominciare da zero lo spaventa, e allo stesso tempo lo emoziona.

“Dopo che si è stati lontani per così tanti anni, quasi si ha paura di non riconoscersi più. Invece, i miei fan mi hanno riconosciuto. Il 13 marzo è uscito il primo singolo di quello che diventerà poi un album, “Tutto sopra la mia testa”, e lì ho capito che loro non mi avevano mai dimenticato, mentre io mi ero perso”.

“Ho toccato il fondo”

In programma ha “Progetto Tera” e forse un’autobiografia, che è quasi finita.

“Ho tante idee, ma ho deciso di prendere le cose con più calma – racconta – Sette anni fa, non me lo sarei permesso. In questi anni ho viaggiato, ho scritto, ho pianto. Ho anche passato un periodo difficile. Non mi curavo più e ho toccato il fondo. Allora, ho cercato aiuto da un professionista e dai miei famigliari, che mi sono stati sempre vicini”.

A dicembre il nuovo album

Intanto, superati i periodi difficili, Alberto “Tera” Foggetta guarda avanti.

“C’è un verso di una mia canzone che mi accompagna sempre: ‘Non importa se sbagli, ma l’importante è provarci’. Nella vita a un certo punto bisogna buttarsi, ma con il paracadute. La mia famiglia e la musica sono stati il mio: mi hanno salvato. Da quest’anno, insieme ad Andrea Cattaldo, che scrive le mie musiche, ho iniziato a lavorare su un nuovo album. Il 17 aprile io e Phaser Studios faremo uscire ‘Che bella giornata’, il secondo singolo. Gli altri a metà giugno, settembre e, poi, a dicembre l’album. Non consegnerò più i cd porta a porta, anche perché non vanno più. Mi inventerò qualcosa. Risparmio le energie per l’album e per ‘Si scrive sfiga, si legge Alberto’.

“Oggi sono una persona nuova”

In un libro ha scritto la sua storia. “Oggi – afferma- sono una persona nuova, che ha trovato finalmente la pace. Vorrei condividere i miei momenti allegri e tristi. Ed è quello che voglio fare con le mie canzoni: arrivare a tutti”.