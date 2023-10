La Nino Ronco basket celebra il "mitico" Viero Chiarini con un tuffo nel passato

La Nino Ronco basket di Ornago celebra il "mitico" Viero Chiarini con un tuffo nel passato. La società rossonera ha riportato in palestra alcuni giocatori della squadra scesa in campo nel lontano 1969.

Sorpresa riuscita

Un pomeriggio speciale dedicato a una persona che ha saputo lasciare il segno in tutta la comunità. Domenica della scorsa settimana la Nino Ronco ha celebrato la figura di Viero Chiarini, storico fondatore della sezione pallacanestro e per tanti anni coach di intere generazioni di ornaghesi. Una vera e propria festa a sorpresa per l’86enne, organizzata nel corso del quinto memorial "Giuseppe Ronco" e perfettamente riuscita: "E’ stata un’emozione fortissima, non avevo intuito nulla - racconta Viero - Quando sono arrivato in palestra e ho visto tutte quelle persone mi è venuto un groppo in gola...". Tra i tanti presenti, anche alcuni ospiti molto speciali: Antonio Brambilla, Angelo e Carlo Ronco, Giuseppe Rigamonti, Isacco Stucchi e Angelo Favonio, ossia sei giocatori della prima storica formazione rossonera, scesa in campo nel 1969.

"Impossibile dimenticare quegli anni"

"Sono stati i primi ragazzi che ho allenato quando sono arrivato a Ornago dopo essermi trasferito dalle Marche - spiega Viero - Che emozione rivederli qui tutti assieme. Qualcuno purtroppo non c’è più, ma lo porto sempre nel mio cuore. E’ impossibile dimenticare tutto quello che abbiamo vissuto in quegli anni: giocavano sul campo in asfalto dell’oratorio, senza coperture né riscaldamenti. Gli avversari spesso erano costretti a giocare con le felpe sotto le magliette, mentre noi eravamo abituati al freddo e alle temperature rigide. Addirittura in alcune occasioni ci siamo trovati a dover spalare il campo dalla neve...".

