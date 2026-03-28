La “Notte del Liceo” al Majorana

Gli studenti hanno condotto i visitatori alla scoperta di fisica, chimica e lettere.

Una notte per scoprire la cultura scientifica e umanistica. Gli studenti del liceo Majorana di Desio hanno condotto genitori e tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa lungo i corridoi della scuola per mostrare le loro presentazioni sulle tante materie che studiano ogni giorno, dalle lettere alla fisica, durante la “Notte del Liceo Majorana 2026”.

La prima edizione

Numerosi coloro che hanno partecipato e hanno visitato le aule del liceo Majorana.

“Si tratta della prima volta che facciamo questa iniziativa, aperta anche alle materie scientifiche – ha spiegato la professoressa Nicoletta Lanzani, docente di Matematica e fisica – Ogni anno aderiamo alla Notte Nazionale del Liceo Classico, che avviene in contemporanea in tutta Italia, ma quest’anno volevamo organizzare qualcosa di diverso e di aperto a tutte le discipline che gli studenti imparano ogni giorno”.

Tanti laboratori diversi

Tutti i partecipanti si sono divisi in gruppi, per essere condotti nelle aule dove gli studenti hanno esposto gli argomenti scelti. Tra le presentazioni, “Cosmetici fai-da-te”, un laboratorio di chimica dove gli studenti hanno spiegato la storia della cosmesi e creato tre prodotti, un deodorante, un lucidalabbra e uno struccante, da lasciare poi ai visitatori. Tra i momenti dedicati alle lettere invece, “Narrazioni di Ulisse”, dedicato al racconto del viaggio di ritorno verso Itaca dell’eroe greco.

“Abbiamo coinvolto tutti gli indirizzi e realizzato delle aree tematiche, dedicate alla fisica, chimica, astronomia, lettere, e ogni studente ha potuto scegliere su quale argomento prepararsi in vista di questa serata – ha proseguito la docente – Siamo soddisfatti del successo dell’iniziativa, che è andata sold-out in breve tempo”. Visto il successo della “Notte del Liceo”, non è escluso che verrà riproposta anche nei prossimi anni.

L’impegno degli studenti

Fondamentale il contributo degli studenti e studentesse che hanno partecipato alla serata:

“I nostri studenti sono stati bravissimi, hanno messo tutto il loro impegno in questa iniziativa e noi docenti ne siamo profondamente orgogliosi”, ha concluso Lanzani.