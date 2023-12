La nuova area feste sorgerà al «Brignani». "Nascerà un polo sportivo e ricreativo"

L’area feste cambia ubicazione, passando da piazza Saint Pierre de Chandieu al centro sportivo «Brignani». Un’importante novità a Mezzago, che va a ridisegnare profondamente anche i lavori di riqualificazione dell’ex parcheggio del mercato, dove appunto sarebbe dovuta sorgere la nuova area feste.

«Riguardo alla realizzazione della nuova area feste inizialmente prevista all’interno di un Progetto ampio che comprendeva la realizzazione del nuovo Municipio e la riqualificazione della piazza Saint Pierre de Chandieu (ex piazza mercato), nella Giunta Comunale tenutasi la scorsa settimana si è dato il via ad un ulteriore ampliamento della rigenerazione in atto - spiega l’Amministrazione comunale di Mezzago - L’acquisizione dell’area del Campo Sportivo, successiva al progetto originario, ha di fatto concretizzato l’opportunità di una collocazione dell’Area Feste più consona e fruibile dalla cittadinanza. Nell’indirizzo che la Giunta comunale ha voluto tracciare, cogliendo tale opportunità, si è dato impulso ad un adeguamento del progetto che preveda la realizzazione dell’Area Feste in una porzione di circa 1.500 mq dell’ex campo sportivo. Il nuovo progetto non tralascerà certamente la riqualificazione della Piazza Saint Pierre de Chandieu, bisognosa di manutenzione, ed inoltre ne prenderà in considerazione il collegamento con la nuova Area Feste che disterà circa 350 mt, di fatto allargando l’area rigenerata anche alle vie di collegamento esistenti e da definire. Riguardo al campo sportivo l’area a disposizione rimarrà considerevole, oltre 15.500 mq, che sarà presto oggetto di progettazione sportiva multidisciplinare al servizio dell’intera collettività».