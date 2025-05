Non un "battesimo ufficiale", perché di fatto la nuova palestra della scuola primaria "Collodi" è già a disposizione da due anni il mattino degli studenti e al pomeriggio delle due società sportive Academy Seveso Cesano (basket) e GSO Sampietrina (volley) che la utilizzano per i loro corsi e la gestiscono, ma l'opportunità nel corso dell'iniziativa"Porte aperte in palestra" per presentare ufficialmente alla cittadinanza di Seveso la nuova struttura nata dalle "ceneri" della vecchia, demolita nel 2017 e ricostruita ex novo in legno lamellare e X-Lam con una particolare attenzione all'alta efficienza energetica e all'ambiente.

La nuova palestra della scuola Collodi apre le porte ai cittadini

Ospita spogliatoi, servizi e infermeria e ha una superficie di 1.300 metri quadrati. Particolare attenzione da parte dell'attuale Amministrazione Comunale è stata rivolta proprio agli spogliatoi, riqualificati e adeguati per permettere anche alle persone con disabilità di poterne usufruire con tutti i servizi annessi.

Il weekend è stato particolarmente intenso con un torneo di minibasket il sabato a cui hanno preso parte Basket Cesano Seveso, Basket Sant'Ambrogio Mariano Comense, Polisportiva Basket Varedo e GS Basket Paderno Dugnano. mentre la domenica è stata la volta della pallavolo con Gso Sampietrina, Lazzate Volley ASD e A.S.D. Desio Volley Brianza.

Nel tardo pomeriggio di sabato, in occasione delle premiazioni erano presenti anche il Sindaco Alessia Borroni, l'assessore allo Sport Marco Mastrandrea (presente poi anche la domenica per l'atto finale del triangolare di pallavolo) e l'assessore ai Lavori Pubblici Roberto Crippa.

Il Sindaco Borroni e l'assessore Mastrandrea hanno ringraziato le società sportive e i loro volontari "perché essenziali alla pratica sportiva dei giovanissimi" e le famiglie "che dedicano il loro tempo affinché i figli pratichino una disciplina in strutture adeguata come quella della scuola Collodi".

In particolare, Borroni e Mastrandrea, hanno voluto sottolineare "...l'ottimo funzionamento della prima convenzione con i due sodalizi per la gestione della struttura sportiva" sempre in un'ottica di sussidiarietà con l'obiettivo di valorizzare le realtà operanti sul territorio cooperanti con l'Amministrazione per realizzare il bene comune.