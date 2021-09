Concorezzo, la nuova pista di pattinaggio adesso è realtà. Importante novità in casa As.Co. Skating, pronta al taglio del nastro del riqualificato impianto sportivo.

Venerdì l'inaugurazione ufficiale

La nuova pista di pattinaggio è realtà. L’inaugurazione è fissata per venerdì sera, ma già da questa settimana gli atleti della AS.CO. Skating potranno usufruire della nuova struttura messa a disposizione dall’Amministrazione comunale in via Libertà 1.

"Con estrema soddisfazione riconsegniamo alla città la pista di pattinaggio completamente agibile - spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Micaela Zaninelli - L’intervento di manutenzione straordinaria consentirà agli atleti dell’ASCO Skating di potersi allenare in totale sicurezza e soprattutto con continuità, su una pista rinnovata. Per Concorezzo il pattinaggio rappresenta sicuramente un fiore all’occhiello nel panorama delle discipline sportive presenti in città".

