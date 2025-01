La nuova strada di Copreno intitolata alla cantante lirica Maria Farneti

L’assessore alla Cultura di Lentate sul Seveso, Matteo Turconi Sormani, non si è fatto scappare l’opportunità di dedicare a Maria Farneti, grande cantante lirica vissuta fra il 1877 e il 1955, che era solita soggiornare a Copreno, la nuova strada che grazie a uno dei progetti urbanistici della Giunta è stata realizzata dalla Nazionale dei Giovi verso la frazione, all’angolo con via Cinque Giornate.

La nuova strada intitolata a Maria Farneti

«Ci tenevamo a inaugurare ufficialmente la strada proprio nei giorni della festa di San Mauro, patrono di Copreno, e abbiamo voluto dare a quest’opera viabilistica un significato ulteriore, perché abbiamo voluto parlare di storia, cultura e tradizioni dei nostri paesi - ha spiegato domenica mattina, 12 gennaio 2025, il sindaco Laura Ferrari al momento dell’intitolazione, alla presenza, oltre che di Turconi Sormani, degli assessori Marco Boffi e Andrea Pegoraro, e di alcuni cittadini - I cambiamenti stradali possono piacere o non piacere, ma sono il segno di un territorio in evoluzione e intitolando la via a Maria Farneti abbiamo voluto raccontare una chicca culturale».

La cantante lirica soggiornava a Copreno

E’ toccato quindi proprio all’assessore alla Cultura raccontare come una delle più amate soprano della sua generazione avesse deciso di stabilirsi a Copreno:

«Maria Farneti conosce per caso l’avvocato Luigi Riboldi, che era di Paderno Dugnano, e si innamorano l’uno dell’altra, è l’amore della sua vita. Lei lascia il teatro e iniziano proprio in quel periodo le trattative per l’acquisto della Villa di Copreno, dove fra gli altri era solito passare anche Arturo Toscanini».

La "divina creatura", grande interprete di Puccini e Mascagni

La Farneti è stata fra le migliori interpreti dei più grandi compositori della sua epoca:

«Era una vera diva - ha continuato Turconi Sormani - I Savoia chiamano lei per esibirsi quando ospitano lo zar in Italia, era la cantante di Giacomo Puccini e Pietro Mascagni, che aveva seguito pure in America e con cui aveva avuto una relazione».

Tante iniziative nel 70esimo della morte di Maria Farneti

Per omaggiare la cantante nel pomeriggio di domenica è stato organizzato anche un reading letterario in chiesa Sant’Alessandro, dove fino a domani (mercoledì 15) sarà possibile ammirare una mostra dedicata proprio al soprano, realizzata da Copreno in Movimento.