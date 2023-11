La "Nuova Usmate" scende in campo contro la violenza sulle donne

Tutti e tutte in campo per ribadire il proprio "no" alla violenza sulle donne. Bella iniziativa quella promossa dalla "Nuova Usmate", la società calcistica di Usmate Velate.

In campo contro la violenza sulle donne

Nel fine settimana tutte le squadre, maschili e femminili, sono scese in campo con i segni rossi sul volto e soprattutto dei grandi striscioni per esprimere la solidarietà nei confronti delle donne vittime di violenza e al contempo per sensibilizzare il pubblico su un tema, purtroppo, sempre molto attuale.

Il messaggio della calciatrici

Particolarmente emozionante, e altamente simbolico, l’ingresso delle calciatrici del settore giovanile usmatese, le prime a portare sul terreno di gioco l’importante messaggio durante il weekend agonistico: "L'amore non uccide". A testimonianza che anche lo sport può e deve essere un importante megafono per tutta la comunità.