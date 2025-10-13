Dopo i lavori di manutenzione straordinaria via Cavour a Binzago di Cesano Maderno è stata riaperta alla circolazione oggi, lunedì 13 ottobre, con qualche giorno di anticipo sui tempi previsti.

La nuova via Cavour riapre al traffico

L’intervento è stato deciso dall’Amministrazione comunale per risolvere i problemi di avvallamenti e ristagni d’acqua che si verificano in caso di piogge abbondanti, oltre alla rumorosità e alla necessità di continue attività di manutenzione dovute al transito veicolare.

I lavori hanno riguardato la parte carrabile della strada, nel tratto da via Conciliazione a via Milano, dove è stata posata una nuova pavimentazione bituminosa colorata con innesti in porfido. È stato invece ripristinato e mantenuto il porfido nell’area attorno al monumento ai Caduti con l’intento di preservare e valorizzare lo spazio.

Gli obiettivi dell’intervento

Obiettivo dell’intervento è stato quello di “valorizzare la qualità urbana conferita al quartiere con il precedente intervento del 2007, intervenendo però sui problemi originati dalla pavimentazione discontinua della carreggiata, soggetta a cedimenti per il transito dei veicoli“, evidenzia una nota ufficiale del Comune.

Il lavoro si è svolto in due tranche per limitare al massimo i disagi ai residenti: la prima, più ampia, ha riguardato il tratto dal monumento ai Caduti a piazza Dell’Amicizia; la seconda ha interessato la restante parte di via Cavour fino a via Milano. È stato inoltre oggetto dell’intervento il quadrivio tra le vie Cavour, Milano, Agnesi e Manzoni dove è stato fresato l’asfalto e posata la nuova pavimentazione colorata.

Già all’inizio della settimana scorsa, nel corso di un sopralluogo sul cantiere, il sindaco Gianpiero Bocca e l’assessore ai Lavori pubblici Manuel Tarraso avevano potuto verificare che i lavori erano a buon punto. Oggi la riapertura della strada. Si sta terminando nel tratto terminale di via Conciliazione la sistemazione della pavimentazione in porfido. Questa strada riaprirà giovedì 16 ottobre.

“L’intervento in via Cavour non si esaurisce qui”