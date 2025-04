La Pallacanestro Cantù porta il basket nelle scuole

Grande partecipazione all’iniziativa organizzata dalla Pallacanestro Cantù nelle scuole primarie di Seveso, che ha avvicinato gli alunni al mondo del basket e ai suoi valori fondamentali.

Basket e divertimento con lo staff tecnico canturino

Durante il mese di marzo, lo staff tecnico della storica società brianzola, attualmente protagonista del campionato di Serie A2, ha tenuto sei incontri distribuiti su tre pomeriggi, coinvolgendo 27 classi delle scuole primarie Enrico Toti e Carlo Collodi. Le attività si sono svolte al PalaPrealpi, quartier generale della prima squadra dal 2023, e nella palestra della scuola di via Adua. A guidare gli incontri sono stati alcuni volti noti dello staff tecnico canturino: Matteo Cara e Mattia Costacurta, assistenti di coach Brianza, e Alessia Tealdo, preparatrice atletica delle giovanili e assistente strength coach della prima squadra. Il progetto, che segue il successo dell’edizione 2024, è coordinato dal team manager Diego Fumagalli.

Sorprese e incontri speciali per i piccoli tifosi

Non sono mancate le sorprese, come la visita eccezionale del pivot americano della prima squadra Dustin Hogue alla scuola Collodi che ha firmato autografi a tutti i presenti. Alla primaria Toti, invece, è stato Andrea Beltrami, promettente guardia del roster canturino, a firmare autografi e magliette ai giovani studenti. Grande la soddisfazione dell’assessore allo sport Marco Mastrandrea, che si dichiara entusiasta di promuovere la cultura sportiva nelle scuole: "Ringrazio la Pallacanestro Cantù e Diego Fumagalli per l’impegno profuso. Gli incontri recenti hanno offerto ai nostri giovani l'opportunità di avvicinarsi allo sport, apprendendo valori essenziali come lavoro di squadra e disciplina. La presenza dei membri dello staff e dei giocatori ha reso queste occasioni uniche e coinvolgenti". Un’iniziativa che conferma la collaborazione tra la Pallacanestro Cantù e le scuole del territorio per promuovere la cultura dello sport tra i giovani.