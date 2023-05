La Pallavolo Concorezzo soffre ma compie l'impresa: è salvezza

Grande gioia in casa Pallavolo Concorezzo: la formazione biancorossa soffre le proverbiali sette camicie, ma conquista la salvezza. Decisiva la vittoria del golden set nella partita disputata a Cagliari contro il San Paolo.

Prima la sofferenza, poi la grande gioia

Prima la sofferenza, poi la grande gioia. Golden Set decisivo per la Robosystem Concorezzo che, reduce dal 3-0 in casa, si è andata a complicare la vita in Sardegna contro la formazione del PGS San Paolo Volley nella gara di ritorno. Dopo un match intenso e la vittoria da parte delle padrone di casa sarde con il risultato di 3-0, come da regolamento, si è quindi giocato il Golden Set, decisivo per aggiudicarsi la permanenza in Serie B1. Un set molto breve, solo 15 punti a disposizione per salvare un’intera stagione. Insomma, un tie-break da dentro o fuori. Il successo, 9-15, su San Paolo garantisce a Piazza e compagne la possibilità di giocare anche il prossimo anno il campionato di Serie B1. Insomma, la Robosystem Concorezzo soffre fino alla fine col San Paolo Volley, ma strappa la vittoria al Golden Set nel ritorno dei playout di Serie B1. Fin dall’inizio del match si è capito che la sfida non sarebbe stata semplice per nessuna delle due formazioni. Parte meglio la squadra di coach Angelescu e per tutta la prima parte di set è la formazione di Concorezzo ad aver la meglio fino al 16-9. Poi la squadra di Cagliari è brava a sfruttare un ottimo turno al servizio che mette in difficoltà la ricezione brianzola e ricuce le distanze. Nella parte finale si gioca punto a punto, qualche errore da entrambe le parti e alla fine, ai vantaggi, è la squadra sarda che si prende il set sul 26-24. Il secondo parziale inizia in equilibrio e le due formazioni viaggiano di pari passo fino al 15-15. La squadra di casa, dopo aver raggiunto e staccato di qualche punto la squadra di Concorezzo, mette la freccia e sfrutta il momentaneo black-out delle biancorosse per portarsi sul 24-18. Pasini al servizio, con pazienza e senza forzare troppo recupera e porta il set ai vantaggi. Alla fine, dopo scambi infiniti, San Paolo Cagliari si aggiudica anche il secondo set sul 30-28. Nel terzo parziale la squadra brianzola entra in campo un po’ affaticata dal set precedente, le sarde colgono l’occasione e mettono in cascina qualche punto. Tempestivo sul 6-3 l’intervento di coach Angelescu. La fine del set è sempre al cardiopalma: sul 22-18 c’è il cambio palla che permette a Concorezzo di riavvicinarsi alle ma alla fine le padrone di casa mandano la sfida al Golden Set. Coach Angelescu ha trovato la giusta chiave motivazionale e al rientro in campo la squadra brianzola con un attacco di Rossi effettua subito il cambio palla mandando al servizio Riva che con una battuta insidiosa mette in difficoltà la squadra cagliaritana portando Concorezzo sul 6-2, costringendo la chiamata di timeout da parte delle sarde. La Robosystem chiude la prima parte sul punteggio di 8-5. Nella parte finale c’è qualche accenno di ripresa della squadra sarda ma un ottimo contrattacco di Concorezzo non lascia scampo alle sarde. Concorezzo che chiude con il punteggio 15-9 e si prende la meritata salvezza.

I complimenti del sindaco Mauro Capitanio

Nella giornata di oggi, lunedì 22 maggio 2023, il sindaco di Concorezzo Mauro Capitanio, a nome di tutta l'Amministrazione comunale, ha voluto complimentarsi con la formazione biancorossa per il prestigioso traguardo raggiunto.