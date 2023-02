La parrocchia di Burago piange Mariuccia, la storica volontaria tuttofare

La parrocchia di Burago Molgora piange Maria Beretta, per tutti semplicemente "Mariuccia", la storica volontaria tuttofare che ha dedicato la propria vita all'oratorio e alla chiesa. La donna, 76 anni, si è spenta nella giornata di giovedì 23 febbraio 2023.

La parrocchia piange la storica volontaria

Buraghese doc, nata e cresciuta alla Cascina Magana, Mariuccia aveva coltivato la vocazione di entrare in convento, ma avendo già diverse parenti che avevano preso i voti prima di lei, aveva dovuto rinunciare. Pur non essendo diventata suora, aveva comunque deciso di dedicare la propria vita al prossimo prestando servizio nella sua amata chiesa. Volontaria in chiesa, catechista in oratorio e perpetua dei sacerdoti che nel tempo si sono alternati in canonica, Mariuccia era una vera istituzione per la comunità parrocchia di Burago.

Donna casa e chiesa

Insomma, la chiesa era diventata una seconda casa per lei. Anzi, forse era addirittura la prima e unica tanto era devota al servizio. Una dedizione totale per chi ne aveva bisogno, che fossero i giovani o gli ammalati, a cui quotidianamente distribuiva la Comunione quando erano allettati o impossibilitati a uscire di casa. Impossibile, per ogni buraghese che abbia mai varcato la soglia della parrocchia, non ricordare la figura della Mariuccia, vero punto di riferimento per un'intera comunità.

I funerali e i ricordi

I funerali della donna saranno celebrati oggi, sabato 25 febbraio 2023, alle 14 nella chiesa parrocchiale che per tanti anni ha servito con passione. Tra i numerosi ricordi arrivati in questi giorni di dolore, anche quello del sindaco Angelo Mandelli: