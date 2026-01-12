La parrocchia di San Giovanni Battista piange don Piergiorgio Solbiati

La comunità di San Giovanni Battista, a Desio, in lutto per la scomparsa di don Piergiorgio Solbiati, sacerdote che ha guidato la parrocchia dal 1983 al 1998, costruendo un legame profondo, che è rimasto nel tempo. E’ mancato domenica a 86 anni, i funerali saranno celebrati martedì, 13 gennaio, a Varese.

Don Piergiorgio ha guidato la parrocchia di San Giovanni Battista dal 1983 al 1998

Nato il 1 giugno 1939 a Busto Arsizio, don Piergiorgio, o, meglio, don Giorgio, come tutti lo chiamavano, è mancato domenica, 11 gennaio. Era stato ordinato sacerdote il 26 giugno 1965 dall’Arcivescovo di Milano Giovanni Colombo. E’ stato poi assegnato nel 1967 alla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo a Saronno, quindi come guida pastorale a San Giovanni Battista a Desio, dove dal 1983 al 1998 fu parroco. Tra i suoi incarichi anche quello di decano del Decanato di Desio dal 1995 al 1998. Successivamente è stato mandato a Luino, dove è rimasto per diciassette anni, dando un notevole contributo, come è successo in tutte le comunità in cui ha svolto la sua opera.

Un sacerdote molto amato

“Don Giorgio con la sua personalità forte e piena di interessi – ricordano tanti tra coloro che l’hanno conosciuto – in sessant’anni di sacerdozio ha saputo incidere profondamente nella vita del quartiere desiano e di qualunque parrocchia in cui è stato, con una presenza importante, un impegno anche per problematiche sociali e per la pastorale familiare”. Era un uomo di cultura, amava l’arte e la scrittura. Portano la sua firma almeno una decina di pubblicazioni tra il 2013 e il 2023. A San Giovanni Battista don Piergiorgio Solbiati aveva contribuito alla costruzione della nuova chiesa e qui tornava almeno una volta all’anno per celebrare la Messa nel giorno dedicato a San Rocco, il 16 agosto. Una festa che lui stesso aveva riattivato, dopo che era stata sospesa a causa della diossina. Ogni volta era un ritorno particolarmente sentito, l’ultima nel 2024, e per i parrocchiani un’occasione per manifestare il proprio affetto.

Le esequie si terranno martedì a Varese

“Ho visto crescere questa comunità, e ritornare mi riempie di grande gioia”, così si era rivolto ai fedeli durante l’ultima sua celebrazione nella chiesetta di San Rocco. “La Comunità di San Giovanni Battista si unisce alla preghiera per la chiamata alla casa del Padre del suo ex parroco don Piergiorgio Solbiati” il messaggio sul profilo social della parrocchia. Il funerale sarà celebrato martedì, 13 gennaio, alle 15, nella chiesa di San Vittore a Varese. Molti i desiani che saranno presenti per l’ultimo saluto all’amato sacerdote.