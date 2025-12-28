Una passione smisurata per il suo lavoro, un’esperienza più che cinquantennale nel campo delle acconciature, iniziata da piccina, quando aveva 14 anni. Insomma una vita dedicata alla bellezza delle sue clienti, che ha coccolato quotidianamente attraverso nuove acconciature e consigli utili per essere più belle e attraenti. Dopo ben 53 anni di onorata carriera, quarantacinque dei quali trascorsi nel suo salone di bellezza di via Toti a Lesmo, oggi mercoledì 24 dicembre sarà l’ultimo giorno di lavoro per la storica parrucchiera Alice Frigerio.

La parrucchiera Alice ci dà un taglio: «Chiudo dopo 53 anni di attività»

La professionista, 67 anni all’anagrafe e mamma di Simone e Luca è un volto conosciuto e stimato nella comunità lesmese anche per via del suo impegno come volontaria nell’associazione carabinieri di Lesmo. Alice iniziò a lavorare come apprendista parrucchiera ad appena 14 anni ad Arcore.

«Successivamente mi trasferii qui a Lesmo, in via Toti, dove ho portato avanti l’attività per ben 45 anni – ha sottolineato Frigerio – Inizialmente avrei voluto continuare ancora per un anno ma alcuni problemi di salute mi hanno portato a prendere questa sofferta decisione. Non è stato facile, come si suol dire, decidere di appendere le forbici al chiodo. E ancor di più comunicarlo alle mie clienti, oltre un centinaio. Ma sento che è arrivato il momento di dire basta e di riposarmi. Devo guardare soprattutto alla mia salute».

«Alice Acconciature», nel corso degli anni, ha fatto respirare alla sua clientela un clima famigliare, trasformando il suo salone di bellezza in un luogo di ritrovo, soprattutto per donne.

«Da 53 anni ho fatto questo lavoro e credo di averlo fatto bene, seguendo ben 3 generazioni di donne – ha concluso Alice – Ho sempre cercato di soddisfarle e renderle più belle. Sono fiera del rapporto che sono riuscita a creare con la clientela, soprattutto perchè in negozio si respira sempre un clima famigliare. Lavorare in un’ambiente disteso e rilassato è stimolante e le signore riescono a trascorrere qualche ora senza pensieri».

Ma non è stata solo l’atmosfera gioiosa ad attirare le signore di Lesmo e dei vicini paesi, quali Monza, Bellusco e Arcore. A far scegliere il negozio anche la grande professionalità dimostrata da Alice e i consigli che lei stessa amava dispensare. «Il cliente ha sempre l’ultima parola, ma sono molto schietta e sincera: ho sempre dato pareri su pieghe, tinte e acconciature».

Dunque tra qualche giorno la 67enne è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita.

«Ringrazio tutta la clientela che nel corso di questi anni è venuta a trovarmi in negozio – ha concluso la donna – Ora mi riposero, in primis. E poi continuerò il mio impegno con l’associazione nazionale carabinieri, in particolare nei servizi serali che vengono organizzati dal sodalizio».