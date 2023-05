Il racconto di un viaggio in Vespa in Patagonia allieterà la seconda edizione del Vesparaduno nazionale organizzato dal Vespaclub Agrate Brianza in programma sabato 3 giugno a Sovico.

La Patagonia in Vespa

Questo fine settimana avrà luogo la seconda edizione del Vesparaduno Nazionale “Città di Sovico”, organizzata dal Vespaclub Agrate Brianza, che da anni è un punto di riferimento per tutti i vespisti, brianzoli e non solo. Sabato 3 giugno, presso la Sala Civica Aldo Moro, alle 16.30 è previsto un incontro con lo scrittore varesino Lorenzo Franchini. Anche lui appassionato vespista, qualche anno fa è stato tra i partecipanti di un avventuroso viaggio in Vespa attraverso la Patagonia argentina, che da Buenos Aires l’ha portato a raggiungere la Terra del Fuoco, all’estremo sud del continente “Dove il Mondo Finisce”, che è il titolo del volume in cui Franchini narra le vicende di questa impresa.

"Le infinite strade della Vespa"

L’incontro sarà anche l’occasione per presentare il nuovo libro firmato dall’autore varesino, “Le infinite strade della Vespa”, uscito da pochi

giorni. La narrazione si intreccia ai suoi ricordi di famiglia, nel segno di una passione che si tramanda di padre in figlio. La mattina di domenica 4 giugno sarà l’occasione per tutti gli appassionati di tutt’Italia dello storico marchio motociclistico, di riunirsi in piazza Frette a Sovico, per poi muoversi in carovana in un tour che li porterà a conoscere le bellezze della Provincia di Monza e Brianza.