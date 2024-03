“Sei anni di bugie e di inefficienza del Centrodestra che governa Seveso da due legislature” la consigliera del Pd, Anita Argiuolo, torna all’attacco.

La Petitosa di Seveso è chiusa da sei anni

La struttura nel parco di Villa Dho è ancora in attesa di essere riqualificata: “Continua ad essere chiusa nonostante un bando vinto da un’associazione di Seveso nel luglio 2021 - dice Argiuolo - Le attenzioni del sindaco Alessia Borroni finora sono state solo quelle di spostare da una casella a un’altra, nel documento finanziario, i 350mila euro che devono essere spesi per la ristrutturazione della Petitosa. Faccio notare che questa cifra è sempre la stessa che appare da anni con fonti di finanziamento diverse ma che l’Amministrazione ha sempre puntualmente perso nelle graduatorie”.

La rabbia della consigliera del Pd

“È off-limits dal giugno 2018 ed è stata oggetto di vari atti vandalici, con persone che si sono introdotte nella struttura abusivamente per abitarci. Nel giugno 2023, dopo una mia sollecitazione, la struttura è stata recintata dalla Polizia Locale per metterla al sicuro dai vandali” continua la consigliera del Pd.

L’accusa al Centrodestra che governa Seveso

“In questi anni di fermo non è stato fatto nulla per ridare vita alla struttura che, secondo il testamento del conte Gianluca Dho, deve essere utilizzata per scopi sociali, culturali e per gli anziani di Seveso”. Quindi l’atto politico: “Lo sforzo di questo Centrodestra si concentra solo su opere mirate, dove puntualmente arrivano contributi a pioggia dai loro referenti politici di Regione Lombardia. Tutto il resto è abbandonato a se stesso. Siamo già a marzo, ma niente è cambiato per la Petitosa e per altri lavori da eseguire in città”.

La risposta del sindaco Borroni

“Mi chiedo se la consigliera Argiuolo è in Consiglio: dovrebbe sapere perfettamente quello che si sta facendo, basterebbe leggere i documenti - La replica del sindaco, Alessia Borroni - Stiamo lavorando su più fronti e tra le nostre priorità c’è anche la Petitosa” chiude il sindaco del Comune di Seveso.